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Haftada bir balık yiyen çocuklar daha zeki oluyor

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Haftada bir balık yiyen çocuklar daha zeki oluyor
ABD'deki Pennsylvania Üniversitesi'nde görevli bir grup bilim insanı, haftada en az bir kez balık yiyen çocukların hem zekalarının daha yüksek olduğunu hem de daha iyi uyuduklarını ortaya çıkardı.

Böylece ilk kez balık yemek, iyi uyumak ve yüksek zeka arasında bir ilişki tespit edilmiş oldu.

Yapılan araştırmada, balıkta bulunan Omega-3 yağ asitlerinin çocukların zeka gelişimini ve uyku düzenini olumlu yönde etkilediği anlaşıldı.

Araştırmaya göre, Omega-3'ler sayesinde uyku kalitesinin arttığına ve bunun da IQ düzeyini yukarı çektiğine inanılıyor.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Adrian Raine, "Çocuklara balık yedirmek, sürekli erken yatmalarını söylemekten daha kolay olabilir. Balık yemek, çocuğunuzun uyku kalitesini artırırsa, güzel. Ve bu da idrak performansını artırırsa, daha da güzel. Bir taşla iki kuş" dedi.

'Uyku kalitesini artırıyor'

Araştırma kapsamında, yaşları 9 ile 11 arasında değişen okul çağındaki 541 öğrenciye, ne kadar balık tükettikleri soruldu ve daha sonra IQ testi yapıldı. Daha sonra da ebeveynlerinden çocukların uyku kalitesine yönelik bilgi alındı.

Araştırmada, IQ testinde haftada en az bir kez balık yediğini söyleyen çocukların diğerlerine kıyasla 4,8 puan; arada sırada balık yiyenler ise yalnızca 3,3 puan daha yüksek skor elde ettiği görüldü.

Ayrıca, balık tüketimindeki artışın uykuda daha az kesintiye yol açtığı ve bunun da genel uyku kalitesini artırdığı ortaya çıktı.

Dr. Jennifer Pinto-Martin, "Balık tüketiminin vücuda çok faydalı olduğuna ve bunun giderek daha çok tanıtılması gerektiğine dair giderek daha çok kanıt ortaya çıkıyor. Çocuklar balıkla ne kadar erken taşınırsa tadına da o kadar çok alışırlar" diye konuştu.

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