  • BIST 1.178
  • Altın 487,687
  • Dolar 7,8600
  • Euro 9,2839
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka

Haftada en az bir defa cinsel ilişkiye girenlerin erken ölme riski azalıyor

» »
Yeni yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, düzenli cinsel ilişkiye girenlerin girmeyenlere göre erken ölüm riskinin daha düşük olduğu ortaya çıktı.
Haftada en az bir defa cinsel ilişkiye girenlerin erken ölme riski azalıyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, haftada en az bir kez seks yapanların erken ölme riskinin diğerlerine göre daha düşük olduğuna dair sonuçlara ulaştı.

Araştırmaya göre haftada en az bir defa sevişen insanların kanser, kalp rahatsızlıkları ve diğer hastalıklardan ölme ihtimali yapmayanlara kıyasla daha düşük.

11 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Washington Üniversitesi’nde yapılan araştırmada yaşları ortalama 39 olan 15 bin 269 kişinin yaşamı 11 yıl boyunca takip edildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 72’si ayda en az bir defa cinsel ilişkiye girerken, yüzde 36’sında bu oran haftada birdi.

11 yıllık çalışma boyunca 29’u kalp hastalığı ve 62’si kanser nedeniyle olmak üzere 228 kişi hayatını kaybetti.

İstatistikler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda haftada en az bir defa seks yapanların erken ölüm riskinin diğerlerine kıyasla yüzde 49 daha düşük olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de koronavirüsten 58 can kaybı, 1614 yeni hasta12 Ekim 2020 Pazartesi 20:14
  • Lazer ile Dövme Silme İşlemleri Nasıl Yapılır ? 12 Ekim 2020 Pazartesi 19:55
  • Bunlar kanser ediyor!12 Ekim 2020 Pazartesi 19:45
  • Bu yemekler kalp hastalığı riskini azaltıyor!12 Ekim 2020 Pazartesi 19:30
  • İngiltere'de 9 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan anne komada ikiz doğurdu12 Ekim 2020 Pazartesi 19:15
  • Bebeklerde Göz Sulanmasi Glokom Belirtisi Olabilir12 Ekim 2020 Pazartesi 14:50
  • Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 37 milyon 754 bini aştı12 Ekim 2020 Pazartesi 14:33
  • Koronavirüs hakkında şoke eden araştırma! Meğer koronavirüs yüzeylerde...12 Ekim 2020 Pazartesi 13:50
  • 'Katil sivrisinekler' çok sayıda büyükbaş hayvanı öldürdü12 Ekim 2020 Pazartesi 13:30
  • Görme Alanınızda Sinekler Uçuşuyorsa…12 Ekim 2020 Pazartesi 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti