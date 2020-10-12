Haftada en az bir defa cinsel ilişkiye girenlerin erken ölme riski azalıyor

Yeni yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, düzenli cinsel ilişkiye girenlerin girmeyenlere göre erken ölüm riskinin daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, haftada en az bir kez seks yapanların erken ölme riskinin diğerlerine göre daha düşük olduğuna dair sonuçlara ulaştı.

Araştırmaya göre haftada en az bir defa sevişen insanların kanser, kalp rahatsızlıkları ve diğer hastalıklardan ölme ihtimali yapmayanlara kıyasla daha düşük.

11 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Washington Üniversitesi’nde yapılan araştırmada yaşları ortalama 39 olan 15 bin 269 kişinin yaşamı 11 yıl boyunca takip edildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 72’si ayda en az bir defa cinsel ilişkiye girerken, yüzde 36’sında bu oran haftada birdi.

11 yıllık çalışma boyunca 29’u kalp hastalığı ve 62’si kanser nedeniyle olmak üzere 228 kişi hayatını kaybetti.

İstatistikler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda haftada en az bir defa seks yapanların erken ölüm riskinin diğerlerine kıyasla yüzde 49 daha düşük olduğu değerlendirmesi yapıldı.