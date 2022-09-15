Haftada üç kez seks yapmak böbrek taşlarını düşürmede yardımcı olabilir

Ağrılı böbrek taşlarından muzdarip olan herkes, o acıyı bir daha çekmemek için her şeyi denemeye hazır olabilir. Ancak uzmanlar, taşları vücuttan atmaya yardımcı olmak için su içmek dışında başka bir yol daha olduğunu ortaya koydu.

Endonezya’daki Universitas Airlangga’dan araştırmacılar, haftada üç kez seks veya mastürbasyon yapmanın da taş düşürmede işe yaradığını iddia ediyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Cinsel Tıp Dergisi’nde yayınlanan çalışmada, orgazm ve boşalma sırasında meydana gelen mesane boynu kasılması ve gevşemesinin böbrek taşlarının atılmasına yardımcı olabileceği kaydedildi.

Bunun nedeni, kaslar gevşerken idrarın, böbrek taşlarıyla birlikte üretradan geçmesine teşvik edilmesidir.

ÜROLOGLAR KONUYLA İLGİLİ BEŞ ÇALIŞMAYI İNCELEDİ

Çalışma, haftada üç ya da dört kez seks ya da mastürbasyon yapması ya da her iki aktiviteden de kaçınması söylenen 406 katılımcıyı içeriyordu.

Dr. Yudhistira Pradnyan Kloping ve ekibi, cinsel aktivitelerin her grupta kaç böbrek taşı atıldığını ve ne kadar sürdüğünü inceledi.

Sonuçlar, cinsel olarak aktif grupta taşın atılma oranının 5,7 kat daha yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca seks veya mastürbasyon yapanlarda taşların idrarla daha hızlı çıktığı görüldü.

Bunun dışında, cinsel olarak aktif grupta böbrek taşı nedeniyle ağrı kesici ihtiyacı olanların sayısı yüzde 62 daha düşüktü. Ve taşı kırmak için lazer tedavisine duyulan ihtiyaç da beşte bir oranında daha azdı.