Haftalardır beklenen 40 bin Sinovac aşısı yarın KKTC'de

Başbakan Saner sosyal medya hesabından haberi paylaştı...

İşte o paylaşım;

Tüm dünyayı derinden sarsan Covid 19 salgininda mucadelemizi siz halkımız ve Türkiye’nin desteği ile etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Yarın sabah Anavatan Türkiye’den 40 bin SINOVAC aşı daha yurdumuza gelecektir. Anavatan Türkiyemize yurekten teşekkür ediyoruz. Lütfen kurallara ve kısıtlamalara uyalım. Daha önce başardık, yine hep birlikte başaracağız.