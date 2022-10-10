Haftalık burç yorumları (10-16 Ekim 2022)

Para ve gayrimenkul konularına dikkat!

Borsa ve kripto para gibi konularda hareketlilik olabilir.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

10 -16 Ekim 2022 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya malum yine Satürn- Uranüs arasındaki sert etkileşimle başlıyoruz. Bu dönem para ve yatırım konusunda hayli dikkatli davranmanızda fayda var. Bu pek de hayra alamet olmayan durum bizi olumsuz yönde etkileyebilir. Türkiye açısından ise işler yine ekonomik anlamda manasız bir yere tırmanabilir. Borsa ve kripto para gibi konularda temkinli olmanızı bu hafta tavsiye edeceğim.

Hafta ortasında ise Mars ve Neptün arasındaki kavga artık zirve yapacak ve kalp kırıklıklarına, yanlış anlamalara ve manasız mücadelelere neden olabilir. Ve totalde bu durumun ise bize geri dönüşü hayal kırıklığı olarak olabilir. O nedenle sakin kalmak ve hayata daha olgun bir yerden bakmayı özellikle bu hafta öğreneceğiz dersem yanlış olmaz.

Hafta sonu ise şans ve güzellik tanrıçası Venüs Güneş’e yanmaya doğru giderken Mars’a ve Satürn’e olumlu bir destek verecek. Bu destek sayesinde özellikle para ve sağlık konularında çok daha kendimizi güçlü hissederken diğer yandan durumu abartıp yapmamız gerekenleri ertelemek veya gözden kaçırmak gibi bir hataya da düşebiliriz. Malum hayal kırıklığına açık bir haftadayız!

Genel olarak bakıldığında bu hafta gökyüzü olumlu görünümleriyle bizi destekliyor ama ciddi bir koşulu var. O da akılcı davranmamız. Sağlıklı kararlar vermeye dikkat edin derim.

Koç

Bu hafta ilişkiler ve sosyallik alanında gayet olumlu gelişmeler olabilir. Ve fakat psikolojinizi özellikle kardeş ve arkadaşlarınızın isteyerek veya istemeyerek bozmasına müsaade etmeyin derim.

Boğa

Para konusunda bu hafta hem güzel gelişmeler olabilir, hem de gereksiz harcamalarla kendinizi zora koyabilirsiniz. O nedenle elinizden geldiğince maddi konularda bu hafta dikkatli olun.

İkizler

Kariyeriniz konusunda hem sıkıcı hem de yüz güldüren gelişmeler yaşamanız olası. Ayrıca aşk konusunda ise zillerinizin çalmaya başladığını duyar gibiyim. Çevrenize bakın biraz.

Yengeç

Bu hafta gayrimenkul konularında şansınız dönecek gibi görünmekte ve özellikle hafta ortası bu anlamda hoş konuşmalarda olabilir. Uzun vadeli planlar yapmamaya bakın bu hafta.

Aslan

Bu hafta internet üzerinden yapacağınız işlere ve devlet kapısında olabilecek aksaklıklara dikkat ettiğiniz sürece herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Çevrenize zaman ayırmaya bakın.

Başak

Çalışma hayatınızda ve iş arkadaşlarınızla olumlu gelişmeler olabilir. Ama yine de mesafeyi korumanızda fayda var. Maddi konuda fırsatları görüp değerlendirmeye bakın.

Terazi

Aşk meselelerinde bu hafta hayli hareketli günler yaşayacaksınız diyebilirim. Özellikle kendinizi tam olarak ilişkide doğru pozisyonlandırmışsanız korkmayın. İş arkadaşlarınıza dikkat edin.

Akrep

İlişkiler konusunda belirsizlikler yaşamanız olası. bu konuda gereksiz konuşmalara kesinlikle girmeyin. Maddi konularda mümkünse kendinizi olabildiğince dinlemede tutun.

Yay

Bu hafta ailenizle ufak tefek tartışmalar gerginlikler olabilir. Kendinizi daha çok sosyal alana atın ve yeni arkadaşlıklar dostluklar kurmaya gayret edin derim. Hoşluklar yaşayabilirsiniz.

Oğlak

Bu hafta paraya kafanızı takar ve iyi ilişkiler kurmayı başarırsanız kazanan siz olursunuz. Ayrıca sizden daha rütbeli iş arkadaşlarınızdan patronlardan da fayda sağlamanız için güzel bir hafta.

Kova

Aşk ve uzun vadeli planlar için harika bir hafta. Bu hafta yaşadığınız ilişki kendini bambaşka bir evreye getirebilir ve evliliğe bile kapı açabilir. Fakat bu hafta ne olursa olsun paraya dikkat edin.

Balık

Bu hafta yanlış kararlar verme olasılığınız hayli fazla o nedenle özellikle konuşmalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Resmi konularda yazışmalara dikkat edin ve parada temkinli olun derim.