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Haftalık burç yorumları (12 - 18 Aralık 2022)

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Haftalık burç yorumları (12 - 18 Aralık 2022)
Haftalık burç yorumları (12 - 18 Aralık 2022)

Bu hafta sağlıkla ilgili konulara dikkat!

Önemli kararları hafta başında değil daha çok sonuna doğru almanız iyi olur.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

12 - 18 Aralık 2022 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya hayat kaynağımız, benliğimiz dediğimiz Güneş’in, hayaller gezegeni Neptün ile yaptığı zor görünümle giriyoruz. Çok doğal olarak bunun bize dönüşü daha depresif ve akıl karışıklığında günler geçireceğimizi söylemekte. Hal böyle olunca önemli kararlarınızı biraz daha ilerleyen tarihlere kaydırmanızı tavsiye edeceğim.

Hafta ortasında ise; iletişim tanrısı Merkür, ani olayları ve farkındalıkları anlatan Uranüs ile yapacağı olumlu etkileşime Ay’ın da Başak burcundan destek vermesiyle maddi manevi çok daha güçlü ilişkiler kuracağımız hızlı günleri bize anlatmakta.

Hafta sonu ise güzellik ve sağlık tanrıçası Venüs, yaralı şifacı Şiron ile kuracağı sert ilişki bizi çözülmemiş konularda biraz daha düşünmeye itebilir. Bu çerçevede sağlık konuları da yine gündeminize oturabilir, dikkatli olmakta fayda var.

Genel olarak bakıldığında orta karar tatta bir haftadan geçebileceğimizi söylemem mümkün.

KOÇ

Bu hafta maddi konularda yüz güldüren gelişmeler sizi bekliyor olabilir. Alacak verecek konularında kendinizi çok daha doğru organize ederseniz kazanan siz olursunuz. İlişkilerinizde pot kırmamaya gayret edin.

 

BOĞA

Kendinizi bu hafta hayli şanslı hissedebilir, ani kararlar alma eğiliminde olabilirsiniz. O nedenle mümkün mertebe sakin ve akılcıl olmaya gayret edin. Yurt dışı ile ilgili planlarınız varsa bu hafta bunlara çok girişmeyin derim.

 

İKİZLER

Bu hafta devlet baba veya büyük kurum, kuruluşlarla işinizi varsa bir an önce halletmeye bakın derim. Önünüzde işleri toparlamak için iyi bir hafta duruyor demek mümkün. Sağlık konusunda ise artık yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.    

 

YENGEÇ

Bu hafta aşk ve ilişkiler konusunda hoş gelişmeler kapınızı çalabilir. Kapınızı sonuna kadar açın derim. Önünüzde sizi çok daha keyifli hissettirecek günler durmakta. Ama bunu yaparken kendinizi didiklemekten de vazgeçin, olur mu?   

 

ASLAN

Para ve taşınmaz mallar konusunda önünüze bu hafta bazı fırsatlar çıkabilir, bunları sonuna kadar değerlendirmenizde fayda var. Eğer öğrenci bir Aslan'sanız sınavlarınıza, derslerinize bir kere daha dikkat etmeniz size iyi gelecektir.

 

BAŞAK

Hafta başı bazı gerginlikler yaşamanız çok mümkün. Kendinizi olabildiğince bu hafta rahat bırakmaya gayret edin. Ruh sağlığınızı bu hafta koruyacak olmanız sizin için çok daha önemli. İş kariyer konularında bu hafta hareket almamanız sizin için iyi olur.

 

TERAZİ

Hafta ortası kısa vadeli bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Bu kararınızı olabildiğince duygularınızla değil, mantığınızı kullanarak yapmanızda fayda var. Kendinizi bu hafta biraz yorgun hissedebilirsiniz, sağlığınıza ne olursa olsun dikkat etmeye bakın.

 

AKREP

Uzun süreli ilişkiler konusunda bu hafta ufak tefek sorunlar yaşamanız mümkün. Ama bu konuda yakın çevreniz size destek verecekmiş gibi görünmekte. Kısa vadeli ilişkiler konusuna ise bu hafta mümkünse hiç girmeyin derim, zorlanabilirsiniz.    

 

YAY

Bu hafta aşk ve parayı yan yana koymamaya gayret edin. Kendinizi bu anlamda yorabilirsiniz. Önceliğiniz hangi konuysa ona ağırlık vermeniz sizin hayrınıza olacaktır. Yakın çevreniz bu konularda size yardımcı olabilir. Özellikle maddi konularda bilen birinden destek almanız iyi olur. 

 

OĞLAK

Bu hafta planlar, programlar zamanınızı ciddi bir biçimde alabilir. Kendinizi hem iş, hem de özel hayatınız arasında koştururken bulursanız şaşırmayın. Bunun yanında korkularınızla da yüzleşebilirsiniz. Sakin olursanız kazanırsınız.

 

KOVA

Şanslı bir haftadan geçecek gibisiniz, önünüze güzel fırsatlar konuşmalar gelebilir. Özellikle kişisel gelişim için yeni başlangıçlara adım atmanız sizin için harika olur. Gayrimenkul ve yaşça büyük tanıdıklarınız için bir şeyler yapabilirsiniz.

 

BALIK

Bu hafta kariyer, iş ve iş sahibi, otorite tiplerle bazı mücadeleleriniz olabilir. Kendinizi ne olursa olsun sakin bir alana çekmeye bakın. Maddi konularda ise önünüzü göremediğiniz alanlarda kesinlikle eyleme geçmemeye bakın derim.

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