Haftalık burç yorumları (13-19 Mart 2023)

Tatlısı, tuzlusu karışık bir hafta.

Haftaya genel olarak bakıldığında, hafta sonunu saymazsak eğer, gökyüzü “hiç de fena değil” dedirtecek gibi görünüyor.

HAFTASI GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

13 - 19 Mart 2023 haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise İkizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya disiplin gezegeni Satürn ile güzellik ve para gezegeni Venüs arasındaki olumlu duruşla başlıyoruz. Ve aynı zamanda dedikoducu Merkür’ün farkındalık gezegeni Uranüs ile yaptığı sevimli yakınlaşma da dikkatimizden kaçmayacak. Bu durum da bize iletişimde daha hararetli ve maddi konularda ise daha rahat, nispeten biraz daha elimizin açılabileceği günler yaşayabileceğimizi söylemekte. Elbette bu parayı harcarken savurma noktasına da getirebilir bizi.

Hafta ortasında ise Satürn artık kuzey ve güney ay düğümlerine yapacağı pozitif etkiyle maddi-manevi açıdan biraz daha kemerleri gevşetmemize neden olacakmış görünüyor. Başlayan olumlu duruş, uzun bir süre daha bizimle olacak. O nedenle hayata biraz daha olumlu yerden bakacağız diyebilirim.

Hafta sonu ise savaş gezegeni Mars, benliğimizi anlatan Güneş ve iletişimi anlatan Merkür’e hayli zor bir görünüme gireceği için iletişime ve ufak tefek kazalara dikkat etmekte fayda var.

Genel olarak bakıldığında, hafta sonunu saymazsak eğer, gökyüzü “hiç de fena değil” dedirtecek gibi görünüyor.

KOÇ

Bu hafta genel anlamda sizin için maddi konularda kafa açıcı bazı gelişmelere gebe olabilir. Bunun yanında yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında da ufak tefek sıkıntılar yaşamanız olası.

BOĞA

Bu hafta sosyal hayatınızla ilgili gayet olumlu pozisyonlar içine girebilirsiniz. Fakat kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız gibi konular hakkında ne olursa olsun temkinli olmayı elden bıurakmayın derim. Ve bu haftadan itibaren de kariyer iş konularında konuşurken çok daha dikkatli olmanızda fayda var.

İKİZLER

Bu hafta iş ve kariyer konularında hem olumlu, hem de olumsuz haberler almanız çok mümkün. İrade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında ise biraz zorlanmanız olası. Sinirlerinize hakim olun.

YENGEÇ

Bu haftadan itibaren özellikle ikili ilişkilerde uzun ve sorgulayan bir sürece gireceğinizi söylemek durumundayım. Bunun yanında bu hafta yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konulara da özen gösterin derim.

ASLAN

Bu hafta kariyer konularında olumlu bir destek altında olduğunuzu söylemek isterim ama, finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik, ameliyat gibi konular hakkında ise temkinli davranmanızda olabildiğince özenli olmanızda fayda var.

BAŞAK

Bu hafta aşk ve ilişkiler konusu tam olarak gündeminizde yer alacak diyebilirim. Ayrıca, size açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi konular hakkında da olumlu olumsuz gelişmelere açık olacaksınız.

TERAZİ

Bu hafta sizin için iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konularda olumlu gelişmelere gebe dersem yeridir. Fakat bunun yanında gayrimenkul konularında daha dikkatli ve özenli olmanızda kesinlikle fayda var diyebilirim.

AKREP

Bu hafta siz de aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında ufaktan bir sınavdan geçebilirsiniz. Ama özellikle ikili ilişkiler konusunda hafta sonu kendinizi biraz daha savunmaya almanızı tavsiye edeceğim.

YAY

Bu haftanın ana konusu sizin için yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar ve taşınmalar hakkında olacak. Bunun yanında maddi konularda da biraz parayı hareket ettirmekte zorlanmalar yaşamanız olası.

OĞLAK

Bu hafta sizi, iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular hakkında zorlayıcı gelişmeler bekleyebilir. Ama arkadaş, yakın çevre, ve iletişim alanlarında ise gayet olumlu zamanlarınız var diyebilirim.

KOVA

Bu hafta özellikle para konuları ve kişinin duyduğu güvensizlikler, sırları, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında bazı ufak tefek problemler yaşamanız olası. O nedenle, ne olursa olsun bu hafta konuşmalar karşısında kendinizi çok daha ayakları sağlam yere basacak bir biçimde konumlayın.

BALIK

Bu hafta maddi konularda kendinizi korumaya alıp olumlu gelişmelere adım atabilirsiniz. Bu konuda çok büyük bir sıkıntı görünmemekte, fakat aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında biraz zorlanacaksınız gibi görünmekte. Dikkatli olun!