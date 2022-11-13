Haftalık burç yorumları (14 - 20 Kasım 2022)

Olumlu bir hafta yaşayabiliriz.

Özellikle maddi gelişmeler için olumlu bir hafta bizi bekliyor. Fırsat çıktığı anda bunu kullanmak gerekir.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

14 - 20 Kasım 2022 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları

Bu haftaya şans gezegeni Jüpiter, güzellik ve para tanrıçası Venüs ile “ya hep ya hiç” diyen ağır abi Plüton arasındaki olumlu görünümle başlıyoruz. Bu gökyüzü bizi yaşayacaklarımız konusunda hem tutkulu, hem de şanslı bir noktaya getirebilir. Bu arada “Nasıl olsa iyi gidiyor” diyerek içine girdiğimiz konularda abartılı tutumlar da geliştirmeye müsait olabiliriz. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var.

Hafta sonuna doğru ise gökyüzünde çok şaşırtıcı bir etki yok denilebilir. Bu arada yakın çevrenizle yapacağınız planlarda gayet keyifli bir süreç yaşamanız da mümkün görünmekte.

Genel olarak zamanın efendisi Satürn’ün uzun süredir Uranüs ile yaptığı tersleşmenin dışında “Hay allah!“ dedirtecek bir görünümün olmayacağını söylememiz de mümkün. Özellikle maddi gelişmeler için olumlu bir hafta bizi bekliyor. Fırsat çıktığı anda bunu kullanmak gerekir.

KOÇ

Bu hafta sosyal medyada pot kırıp rezil olmadığınız ve bir de kredi kartınıza yüklenmediğiniz takdirde gayet güzel bir hafta geçirirsiniz. Resmi işleriniz varsa biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir.

BOĞA

İkili ilişkiler konusunda gayet olumlu bir süreç yaşamanız olası. O nedenle ortaklık veya evlilik konusunda bazı sıkıntılar yaşıyorsanız bunları masaya yatırmanız hayrınıza görünüyor.

İKİZLER

Kariyer ve iş konularında daha önce başlayıp da bitiremediğiniz konular varsa bunları ele almak için iyi bir hafta. Çalışma koşullarınız ve ilerlemeniz için elinizden geleni bu hafta fazlasıyla yapın derim.

YENGEÇ

Bu hafta aşk konusunda bir yandan olumlu diğer yandan olumsuz gelişmelere de maruz kalmanız mümkün. Çocuğunuz varsa onunla ilgili uzun vadeli kararlar vermeniz gerekebilir.

ASLAN

Devlet dairesi veya büyük şirketlerle olan işleriniz varsa bunları yoluna koymak için iyi bir haftadan geçiyor olabilirsiniz. Uyku bozukluğu ile ilgili şikayetiniz varsa üstüne gidin derim.

BAŞAK

Yakın çevrenizle olumlu gelişmeler yaşamanız pek mümkün görünmekte. Özellikle para konusu varsa bu ilişkilerde bunu etkili bir biçimde, avantaja dönüştürüp değerlendirmenizde fayda var.

TERAZİ

Bu hafta para ve kredi konusunda elinizden geleni ardınıza koymamanızda fayda var, olumlu gelişmeler olabilir. Aşk, meşk konularına ise bu hafta hiç girmeyin derim, sıkıntı yaşayabilrsiniz.

AKREP

Bu hafta faal olabilirsiniz. Kendinizi birçok konuda hareket almış olarak bulmanız olası. Çevrenizde duyduğunuz konuşmalara hemen ikna olup harekete geçmediğiniz sürece sorun yaşamazsınız.

YAY

Para anlamında elinize geleni doğru değerlendirmeye bakın bu hafta çünkü harcamalarınızın boyunuzu aşma potansiyeli çok fazla. Borç almamaya gayret edin ve planlı olmaya bakın.

OĞLAK

Bu hafta şanslı bir haftadan geçeceksiniz gibi görünmekte. Maddi manevi olarak kalkışacağınız işlerde uzun vadeli planlarda mantıklı kararlar aldığınız sürece sıkıntı yaşamazsınız.

KOVA

Kendinizi ortaya koyup parlatmak açısından elverişli bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Özellikle kariyer meselelerinde konum olarak sizden yukarıda olan insanlarla iletişime geçebilirsiniz.

BALIK

Bu hafta gelecek planları yapıp bunları hayata geçirmek açısından olumlu. Çevrenizde gelişen olayları üstünüze alıp, gerekli gereksiz alınganlık göstermediğiniz sürece olumlu günlerden geçeceğinizi söylememiz mümkün.