Haftalık burç yorumları (16-22 Ocak 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 16-22 Ocak 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 15.01.2023 - 09:31

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Kova burcunda olumlu bir yeniay.

Bu hafta maddi konularda daha dikkatli olduğumuz sürece bir sıkıntı yaşamayacağız.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

16 - 22 Ocak 2023 haftasında Ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Kova burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya güzellik tanrıçası Venüs ile farkındalık gezegeni Boğa burcundaki Uranüs arasında kavga ile başlıyoruz. Bu başlangıcın bize maddi kayıplar ve sağlık konusunda sıkıntılar getirmesi muhtemel. O nedenle “hafta başına dikkat!” demeden geçemiyorum.

Hafta ortası benliğimizi anlatan Güneş’in, güç tutkunu Plüton ile yan yana gelişi, bizi biraz daha güce aşık insanlar haline sokabilir. Hafta ortasında ani hareketlerde bulunmamakta fayda var.

Hafta sonu ise Kova burcunda yaşanacak olan yeniay bizi özgürlük, teknoloji, kendi sınırlarımızı belirlemek ve çağdaşlık gibi konularda etkileyecek. Ama bu etkilenme şans gezegeni jüpiter’in de etkisiyle çok daha olumlu yönde bize yansıyacak.

Genel olarak bu haftaya baktığımızda maddi konularda daha dikkatli olduğumuz sürece bir sıkıntı yaşayabileceğimizi düşünmüyorum.

KOÇ

Bu hafta yeniayın da etkisiyle sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalarda, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklarda, gruplarda, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında farkındalıklar yaşamanız mümkün.

BOĞA

Bu hafta yeniayın da etkisiyle statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan, şöhretiniz gibi konular hakkında değişim yaşamanız mümkün.

İKİZLER

Bu hafta yeniayın da etkisiyle, yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama-anlamlandırma ile ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında dönüşüm yaşamanız olası.

YENGEÇ

Bu hafta yeniayın da etkisiyle finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka-vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik, ameliyat gibi konular hakkında hareketlilik yaşayabilirsiniz.

ASLAN

Bu hafta yeniayın da etkisiyle size açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları) yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi konular hakkında değişim yaşayabilirsiniz.

BAŞAK

İş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular hakkında farkındalığınız artacak diyebiliriz.

TERAZİ

Bu hafta yeniayın da etkisiyle aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında iç görünüz artabilir.

AKREP

Bu hafta yeniayın da etkisiyle yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar ve taşınmalar hakkında dönüşüm yaşamanız çok mümkün.

YAY

Bu hafta yeniayın da etkisiyle yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında hareketlilik yaşayabilirsiniz.

OĞLAK

Bu hafta yeniayın da etkisiyle kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız hakkında değişim kaçınılmaz durmakta.

KOVA

İrade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında önünüze yeni kapılar açılabilir.

BALIK

Bu hafta yeniayın da etkisiyle duyduğunuz güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında dönüşüm yaşamanız olası.