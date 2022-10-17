Haftalık burç yorumları (17-23 Ekim 2022)

Maddi, manevi tacize açık bir hafta!

Özellikle bizim üstümüzdeki, tecrübeli birilerinden yardım istemek için ideal bir hafta. Yeter ki doğru isteyin.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

17 - 23 Ekim 2022 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya şans ve güzellik gezegeni Venüs’ün mafya babası Plüton ile yapacağı tersleşme ile başlıyoruz. Hafta sonuna kadar daha da keskinleşecek bu tutum bizi sağlık başta olmak üzere, para konusunda da yoracak gibi görünmekte. Cinsel istismara açık olacağımız bu zamanlarda kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım.

Hafta ortasında ise Merkür’ün Satürn ile olan olumlu yaklaşımı bizi sorunların çözümünde birden çok yolun olduğunu gösterebilir. O nedenle özellikle bizim üstümüzdeki birilerinden yardım istemek için ideal bir hafta diyebiliriz. Bunun yanında bir diğer şans faktörü olan Jüpiter'in Plüton ile yaptığı olumlu duruşun artık bitmekte olduğuna şahit olacağız. O nedenle “Ya hep ya hiç” diyebileceğimiz radikal kararlarda bu haftayı kullanmakta fayda var.

Hafta sonu ise gökyüzü çok daha durağan görünmekte. Eğer durumlara pozitif olarak yaklaşırsak bu hafta sonu sevdiklerimizle çok daha güzel ve verimli bir zaman geçirmemiz mümkün olacak.

Genel olarak bu hafta olumlu diyebiliriz, ama tabii koşul olarak hararetli durum ve koşullardan uzak kalmamız şartıyla.

Koç

Bu hafta sizi etkileyecek ana konuların başında sosyal ve cinsel hayatınız var dersem yanlış olmaz. Bunun yanında aile büyükleriyle olan ilişkilerinize de dikkat etmenizde fayda var.

Boğa

Haftanın en önemli etkisi çalışma hayatınız ve sağlığınızla ilgili konularda gelişecek gibi görünmekte. Sağlık alanında yapmanız gerekenleri bu hafta ertelemeye bakın ve kazalara da dikkat!

İkizler

Aşk ve ilişkiler konusunda manalı manasız gelişmeler bu hafta sizi bekliyor olabilir. Hafta ortasında ise ekonomik anlamda hoş gelişmelerde olabilir. Fırsatları değerlendirmeye bakın.

Yengeç

Bu haftanızın uzun süreli birliktelikler ve yakın çevrenizdeki insanlarla olan iletişiminizde olumlu fakat iş, kariyer konularında gergin durumlar yaşamanız olası.

Aslan

Uzun süreli ilişkiler; ortaklık, evlilik gibi meselelerde kendinizi bu hafta yorgun hissedebilirsiniz ve bu durum sizi yer yer yıpratacak da olabilir. Gayrimenkul konularına dikkat edin derim.

Başak

Bu haftanın sizin için başlığı sağlık diyebilirim. Ayrıca iş ve iş ortamınızda size zorluk çıkarabilecek bazı tipler olabilir, bunlara dikkat etmeniz sizin avantajınıza olacaktır.

Terazi

Bu hafta kendinizle ilgili birebir kararlar alırken duygularınıza esir düşerek hatalı yollara sapmamaya bakın. Çok çabuk etki altında kalacağınız bir haftadan geçiyor olabilirsiniz.

Akrep

Bu hafta özellikle ruh sağlığınıza ve sindirim sisteminize dikkat etmeniz hayrınıza olacaktır. Çevrenizdekiler sizi çok çabuk öfkelendirebilir, mutsuz edebilir. Müsaade etmeyin derim.

Yay

Bu hafta sosyalleşme konusunda size kimse yetişemeyebilir. Eğer yeni insanlarla tanışma durumu söz konu olursa çok fazla kendinizi esirgemeyin. Maddi fırsatlar çıkabilir.

Oğlak

Kardeş ve arkadaşlarınızla bu hafta gerilimli zamanlar geçirme olasılığınız hayli büyük. Kendinizi olabildiğince geri çekmeye bakın, yoksa tartışma bir anda gereksiz yerlere gidebilir.

Kova

Uzak yerlerde yaşayan arkadaşlarınız, akrabalarınız veya iş çevrenizle ilgili hem iyi hem de gergin zamanlar yaşayabilirsiniz. Bu hafta o nedenle sakin ve planlı olmaya gayret edin.

Balık

Bu hafta maddi anlamda gerekli gereksiz harcama yapabilirsiniz. Biraz daha tutumlu olmaya gayret edin. Bunun yanında bu hafta aile büyükleri ile ilgili olarak da bazı işler üstünüze yıkılabilir.