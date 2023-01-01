Haftalık burç yorumları (2 -7 Ocak 2023)

Yengeç burcunda ılımlı bir dolunay.

Bu hafta için olumlu gelişmelerin ve yeni başlangıçların haftası olacak diyebiliriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

2 -7 Ocak 2023 haftasında Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya iletişim gezegeni Merkür’ün hayaller gezegeni Neptün ile yapacağı olumlu görünümle başlıyoruz. Bu noktada konuşmalara dikkat etmekte fayda var. Çok çabuk ve kolay yalan söylenebilir veya olanları çarpıtarak anlatma eğiliminde olabiliriz. Bu görünüm özellikle sanatçılar için ise muhteşemdir diyebiliriz.

Hafta ortası artık Kova burcuna giren güzellik ve para tanrıçası Venüs, Kova’ya girer girmez önce talih gezegeni jüpiter’e ve ardından da geri giden Mars’a harika bir açı yapacak. Bu da bizi bu hafta maddi, manevi olarak doyuma ulaştırabilir.

Hafta sonu ise Yengeç burcunda yaşanacak olan dolunay kadersel noktalar olan Ay düğümleri ve Uranüs ile yapacağı olumlu irtibat sayesinde bizi güvenlik, evimiz, aile, aile kökleri gibi konularda yenileyecek diyebiliriz.

Genel olarak bakıldığında bu hafta için olumlu gelişmelerin ve yeni başlangıçların haftası olacak diyebiliriz. Yaratıcı işlerle ilgiliyseniz bu haftayı iyi değerlendirin.

KOÇ

Bu hafta yaşanacak olan dolunay sizi tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar konular ve taşınmaların hakkında dönüştürebilir.

BOĞA

Bu hafta yaşanacak olan dolunay, yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konular hakkında size önemli mesajlar verebilir.

İKİZLER

Bu hafta yaşanacak olan dolunay kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız konular hakkında sizi hareketlendirecek diyebiliriz.

YENGEÇ

Bu hafta burcunuzda yaşanacak olan dolunay nedeniyle, sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında gelişmeler yaşamanız muhtemel.

ASLAN

Bu hafta yaşanacak olan dolunay, duyduğunuz güvensizlikler, sırlarınız, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında size önemli farkındalıklar yaşatabilir.

BAŞAK

Bu haftaya damgasını vuran dolunay, sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında deneyimler yaşatabilir.

AKREP

Yengeç burcunda yaşayacağınız dolunayda, yurtdışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıradışı konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında bilinçlenebilirsiniz.

YAY

Bu hafta yaşanacak olan dolunay sizi, finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik, ameliyat gibi konular hakkında değiştirip dönüştürebilir.

OĞLAK

Bu hafta yaşanacak olan dolunayda, size açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları) yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi konular hakkında bilgilenebilir, çözümler bulabilirsiniz.

KOVA

Bu hafta yaşayacağınız dolunay sizi; iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular hakkında olumlu anlamda etkileyebilir.

BALIK

Bu hafta yaşayacağınız dolunay sizi; aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında değiştirip, dönüştürebilir.