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Haftalık burç yorumları (21 - 27 Kasım 2022)

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Haftalık burç yorumları (21 - 27 Kasım 2022)
Haftalık burç yorumları (21 - 27 Kasım 2022)

21 - 27 Kasım 2022 haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Yay burcunda yaşanacak olan yeniay damgasını vuruyor. Yay burcunu malum şans ve talih gezegeni Jüpiter yönetir ve bu yeni ayda da Jüpiter oldukça güçlü olduğu Balık burcundan çok güzel bir destek vermekte. Bu yeniayın yüksek eğitim, yurt dışı konuları, hukuk ve ileriye yönelik konularda destekleyeceğini söylememiz mümkün. Bu başlıklarda güzel gelişmeler yaşayabiliriz.

Hafta sonuna doğru ise yine gökyüzünde olumlu bir hava eserken diğer yandan savaş tanrısı Mars’ın hayaller gezegeni Neptün’ü taciz edişinin zirve yaptığına da şahit olacağız. Bu da çok doğal olarak, hayallerle gerçekleri doğru bir biçimde ayırt etmemiz gerektiğinin altını bir kere daha çizecek. Hayal kırıklıklarına ve hareketlerimizde yavaşlamaya neden olabilecek bu durum karşısında biraz daha temkinli olmakta fayda var.

Genel olarak bakıldığında bu hafta olumlu eylemler içinde olabileceğimizi söylememiz mümkün. Ama yine de içine girdiğimiz olayları doğru değerlendirmemizde fayda var.

Koç

Bu hafta yüksek öğrenim hayatı, yurt dışı ile olan ilişkiler, diğer kültürlere karşı tutumunuz ve merak, hoşgörü ve hümanizm, uzak yolculuklar, yabancı ülkeleri gezip görme ve uzun vadeli planları da içinde tutan konularda hoş gelişmeler olabilir.

 

Boğa

Miras, evlilik ya da ortak çalışmalara ait payların ve kazançların durumu, kişinin kendini dönüştürmesi, ruhsal gelişim gibi meseler ve tabii resmi işler, kamu, devlet alanındaki işlerinizle ilgili olarak çözüm bulabileceğiniz bir haftadan geçebilirsiniz.   

 

İkizler

Bu hafta eşiniz, ortaklıklarınız, toplumsal ilişkilerde işbirliğine yatkınlığınız, karşınızdaki kişilerle ilişkilerinizde nasıl bir tavır gösterdiğiniz,  iş ortaklığı ya da sosyal ilişkilerinizin kalitesi ve ayrıca açık düşmanlar, avukatlar, mahkemeler gibi konularda çözümü elinizin altında hissedebilirsiniz.

 

Yengeç

Bu hafta sağlık durumunuz, sağlıklı beslenme, iş seçiminiz, iş yerindeki ilişkileriniz, nasıl bir çalışan olduğunuz ve iç disiplin ve sorumluluklarınızı ele alış biçiminizin yanında gündelik koşturmanızla ilgili olarak kolaylıklar yaşamanız söz konusu olabilir.  

 

Aslan

Fiziksel ve zihinsel olarak yaratıcılığınızı nasıl kullandığınız, çocuklarla olan ilişkiniz ve hayattan duyduğunuz neşe, sanat, hayal gücü, aşk ve kısa süreli ilişkilerinizi anlatan başlıklarda yüz güldüren gelişmeleri bu hafta yaşamanız olası.

 

Başak

Kökler, miras, ebeveynler, yuva, taşınmaz mallar, maddi mirasın yanı sıra genetik miras ve emlak işleri, taşınmalar, emeklilik konuları gibi başlıklarda bu hafta enteresan gelişmeler olabilir ve gayet olumlu durumlar içinden geçmeniz mümkün olabilir.

 

Terazi

Bu hafta aile, kardeş, akraba, komşu gibi yakın çevre ile olan ilişkileriniz, her türlü görsel ve sözel iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, tanıtım ve kısa yollar ve kısa vadeli planlarınızda gayet etkili gelişmeler bekleyebilirsiniz. Bu konuları daha ön plana almanızda fayda var.

 

Akrep

Bu hafta üretim, bütçe, taşınabilir mallar gibi kazançlarla ilgili konular, para ve parayı nasıl kullanabileceğiniz alanları anlatan durumlarda olumlu bir süreç yaşamanız mümkün görünmekte. O nedenle olabildiğince maddi konulara zaman ayırın. Kazançlı çıkabilirsiniz.  

 

Yay

Hayata karşı nasıl bir pozisyon aldığınız, dışarıya verdiğiniz imaj ve kendiniz hakkında alacağınız kararlar doğrultusunda gayet güzel gelişmeler kapınızı çalabilir. Kendinizi yenilemek için harika bir hafta, bunu kullanın ve daha iyi hissedin derim.

 

Oğlak

Ortaya çıkarmak istemediğiniz gizli yanlarınıza dair bilgiler, kendinizi kısıtlanmış ve yalnız hissetmeniz ve ayrıca bilinç altı ile ilgili bütün konularda, yani kendinizi ve psikolojinizi keşfetmek için ideal bir hafta. Aynı zamanda dostunuzu, düşmanınızı da net bir biçimde görebilirsiniz.  

 

Kova

Bu hafta sosyal konular başta olmak üzere, dernekler, partiler ve tanımadığınız insanlar, kalabalıklar, yeni tanışmalar, popülerlik gibi konularda parlamanız için hoş gelişmeler sizi bulabilir ve bu konuda mantıklı olduğunuz sürece yüzünüz gülebilir.

 

Balık

Kariyer ve toplumsal saygınlık ve tanınmışlığınız, organizasyon, yönetim ve iktidar kurduğunuz alanlar, aynı zamanda gelecek ile ilgili hedefleriniz ve işinizle ilgili güzel gelişmeler içinden geçecek olabilirsiniz bu hafta. Bunu kullanın derim.

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