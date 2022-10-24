Haftalık burç yorumları (24-30 Ekim 2022)

Akrep burcunda Güneş tutulması... Kurallar yeniden yazılıyor!

Bu tutulmada özellikle döviz, altın, borsa, kripto para gibi konularda önemli değişimler kendini gösterebilir. Çok ama çok dikkatli olmakta fayda var!

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

24-30 Ekim haftasında Ay Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya bu yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Akrep burcundaki Güneş tutulmasıyla başlıyoruz. 25 Ekim, saat 13:49'da 02 derece Akrep burcunda birebir Venüs’ün de içinde olduğu bu tutulma, sağlık ve para konuları başta olmak üzere, küllerimizden tekrar kendimizi yaratmak için destek verecek.

Malum Akrep burcu kaos burcudur ve özellikle karışıklıklar, olağanüstü durumlar karşısında nasıl tepki verdiğimizi bize gösterir. O nedenle bu tutulmada artık yeni başlangıçlara bu saydığım temalar başta olmak üzere hayatımızın hemen hemen her alanında yenilenmeye zorlanabiliriz. Bu durum şimdiye kadar akıllı davrananlar için kolay ve fakat duygularıyla hareket edip, vurdumduymaz davrananlar için de hayli zor olacak gibi duruyor.

Türkiye açısından ise bu tutulma haritanın 5. evinde ve Güneş’inin üzerinde gerçekleşecek. Mundane Astrolojide (politik, ülkeler, dünya astrolojisi) 5. ev; sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı yerler, alanlar, mekânlar, parklar, bahçeler, meydanlar, spor aktivitelerin yapıldığı yerler, doğum oranı, ülkenin genç nüfusu, çocuklar, ülkenin ünlüleri, elçiler, borsa ve spekülatif piyasalar, casuslar ve halkın moral motivasyonunu anlatır.

Güneş ise; yönetici pozisyondaki kişiler, yöneticiler, ileri gelen liderler, göz önünde olan ünlü kişiler, ekonomik kurumları yöneten kişiler, altını gösterir.

Yukarıdaki saydığım başlıklarda tutulma öncesi ve sonrası iki hafta özellikle dramatik değişiklikler görülebilir.

Bu tutulmada özellikle döviz, altın, borsa, kripto para gibi konularda önemli değişimler kendini gösterebilir. Çok ama çok dikkatli olmakta fayda var ve aynı zamanda yönetici vasfındaki kişilerin ve tanınmış sanatçıların da sağlık konusunda daha dikkatli olması gerekmekte. Bu tutulma, gündemi oldukça hızlı bir biçimde değiştirecek gibi durmakta.

Ayrıca hafta sonu ise Mars, İkizler burcunda gerilemeye başlayacak ve iletişim konusu başta olmak üzere hayatımızı yavaşlatacak diyebiliriz.

Koç

Bu haftaya damgasını vuran Güneş tutulması sizi özellikle miras, evlilik ya da ortak çalışmalara ait payların ve kazançların durumu, sezgileri, kişinin kendini dönüştürmesi, ruhsal gelişim gibi meseleler ve tabii resmi işler, kamu, devlet alanındaki işlerinizle ilgili konularda yeni başlangıçlara itebilir.

Boğa

Olaylı Güneş tutulması sizi bu hafta eşiniz, ortaklıklarınız, toplumsal ilişkilerde işbirliğine yatkınlığınız, karşınızdaki kişilerle ilişkilerinizde nasıl bir tavır gösterdiğiniz, iş ortaklığı ya da sosyal ilişkilerinizin kalitesi ve ayrıca açık düşmanlar, avukatlar, mahkemeler gibi alanlarda etkileyebilir.

İkizler

Bu hafta yaşanacak olan Venüs’ün de rol aldığı tutulmada sağlık durumunuz, sağlıklı beslenme, iş seçiminiz, iş yerindeki ilişkileriniz, nasıl bir çalışan olduğunuz, iç disiplin ve sorumluluklarınızı ele alış biçiminizin yanında gündelik koşturmanızla ilgili konularda problemler yaşamanız olası. Dikkatli olun!

Yengeç

Akrep burcunda bu hafta yaşanacak olan Güneş tutulması sizi fiziksel ve zihinsel olarak yaratıcılığınızı nasıl kullandığınız, çocuklarla olan ilişkiniz ve hayattan duyduğunuz neşe, sanat, hayal gücü, aşk ve kısa süreli ilişkilerinizi anlatan başlıklarda yeni başlangıçlara zorlayabilir. Gelişmeleri soğukkanlılıkla takip etmeye bakın.

Aslan

Haftaya damgasını vuran Güneş tutulması sizi kökler, miras, ebeveynler, yuva, taşınmaz mallar, maddi mirasın yanı sıra genetik miras ve emlak işleri, taşınmalar, emeklilik konuları gibi başlıklarda etkileyecek gibi görünmekte. Değişime ayak uydurduğunuz takdirde sorun yaşamayacaksınız.

Başak

Güneş tutulması bu hafta sizin aile, kardeş, akraba, komşu gibi yakın çevre ile olan ilişkileriniz, her türlü görsel ve sözel iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, tanıtım, kısa yollar ve kısa vadeli planlarınızda aksaklıklara veya değişimlere neden olabilir. O nedenle özellikle çevrenizle daha uyumlu bir tutum içinde olmaya bakın derim.

Terazi

Haftanın etkili Güneş tutulması sizin üretim, bütçe, taşınabilir mallar gibi kazançlarla ilgili konular, para ve parayı nasıl kullanabileceğiniz alanları anlatan durumlar da yeni başlangıçlara neden olacakmış gibi görünmekte. Bu anlamda artık kendinize çekidüzen vermek içinde doğal olarak güzel fırsatları içinde tutuyor bu tutulma.

Akrep

Tam da burcunuzda yaşayacağınız bu tutulmada kendinize ve verdiğiniz kararlara sonuna kadar dikkat etmenizde fayda var. Aynı zamanda kendinizi yeniden planlayıp oluşturmak için de güzel fırsatları içinde tutan bu tutulma, sizi hem fiziksel hem de psikolojik olarak yorabilir.

Yay

Bu hafta yaşayacağınız Güneş tutulması sizi ortaya çıkarmak istemediğiniz gizli yanlarınıza dair bilgiler, kendinizi kısıtlanmış ve yalnız hissetmeniz ve ayrıca bilinçaltı ile ilgili bütün konularda hareketlendirebilir. Haftaya kasvetli başlayabilirsiniz ama bunun geçici olduğunu bilmeniz sizin için yeterli olacaktır.

Oğlak

Haftanın ve hatta bu yılın en önemli gökyüzü olayı olan Güneş tutulması sizi, sosyal konular başta olmak üzere, partiler ve tanımadığınız insanlar, kalabalıklar, yeni tanışmalar, popülerlik gibi konularda değişime, dönüşüme sürükleyebilir. Bu anlamda gelişmeleri doğru takip ederseniz sıkıntı yaşamazsınız diyebilirim.

Kova

Venüs burcunun da işin içine dahil olduğu bu tutulmada kariyer ve toplumsal saygınlık ve tanınmışlığınız, organizasyon, yönetim ve iktidar kurduğunuz alanlar, aynı zamanda gelecek ile ilgili hedefleriniz ve işinizle ilgili konular gündeminize oturabilir ve bu anlamda değişim yaşamaya başlayabilirsiniz. Karşı durmayın derim.

Balık

Etkilerini haftalarca yaşayacağımız Güneş tutulması sizi yüksek öğrenim hayatınız, yurt dışı ile olan ilişkileriniz, diğer kültürlere karşı tutum ve merak, hoşgörü ve hümanizm, uzak yolculuklar, yabancı ülkeleri gezip görme ve uzun vadeli planları da içinde tutan konularda yeni başlangıçlara davet edebilir. Değişime ayak uydurun.