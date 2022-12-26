Haftalık burç yorumları (26 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023)

Gayet olumlu bir hafta.

Ağzımızın tadının hiçbir zaman bozulmadığı, her daim çok daha iyi günleri göreceğimiz bir yıl diliyorum sevgili okurlarım.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

26 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Ve geldik 2022’nin son haftasına. Bu haftaya yeni bir yıla girmenin heyecanıyla başlıyoruz ve gökyüzü de bunu destekler havada. Güzellik ve iletişim tanrılarının, hayaller gezegeni Uranüs ile yapacağı güzel etkileşim bizi bu havaya daha da kaptıracak gibi durmakta.

Hafta ortasında ise haylaz Merkür durağan pozisyona geçecek ve 30 Aralık'ta ise retro hareketine başlayacak. Merkür’ün bu son dakika golü ile ilgili yazımı ilgili başlık altında okuyabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ise Merkür gerilemesini bir köşeye koyarsak, gökyüzü yine iyimser tavrına devam edecek.

Genel olarak bakıldığında olumlu bir haftadan geçeceğimizi söylememiz mümkün. Ağzımızın tadının hiçbir zaman bozulmadığı, her daim çok daha iyi günleri göreceğimiz bir yıl diliyorum sevgili okurlarım.

KOÇ

Bu hafta şöyle bir sırtınızı yaslayıp 2022’nin bilançosunu çıkarmak size iyi gelebilir. Özellikle ekonomik anlamda nasıl bir eylem içinde olacağınızı bu hafta planlayabilirsiniz.

BOĞA

Bu hafta kendinizi biraz eylemden uzak hissedebilrisiniz. Kendinizi zorlamamaya bakın, yeni yıl için güzel hayaller kurmaktan çekinmeyin. Dileyin ki olsun!

İKİZLER

Yarım kalan yanlarınızı özellikle bu nedenle 2022'de nelerden fragat ettiğinizi sorgulayabilirsiniz. 2023'ün size getirecekleri konusunda daha talepkâr olun derim.

YENGEÇ

Bu hafta hayatınızı organize edebilmek için güzel düşünme zamanları yakalamanız olası. Bu haftayı dostlarınızla hoş sohbet geçirebilirsiniz. Olumlu olun.

ASLAN

Bu hafta daha kararlı olarak işlere girişebilirsiniz ama biraz da kendinize zaman ayırabileceğiniz günlerde olacaksanız. Gelecek hayallerinizi, gerçek planlara dönüştürebilirsiniz.

BAŞAK

Bu haftanın teması sizin için "plan program yapmak" gibi durmakta. Olabildiğince çevrenizdeki insanlara zaman ayırmaya bakın ve tabii 2023 için yüreğinizi daha olumlu işletin.

TERAZİ

Bu hafta programınızın bir anda dolduğuna şahit olabilirsiniz. Kısa yollar ve planlar da cabası. 2023 için çok daha olumlu gelişmeleri kendinize çekebilmek için şimdiden pozitif olun.

AKREP

Bu hafta sağlığınıza biraz daha dikkat edin, çünkü ciddi bir koşturma içine girebilirsiniz. 2022'den elinizde kalanları ve 2023'ten istediklerinizi daha net bir biçimde görebilirsiniz.

YAY

Çalışma hayatınızla ilgili yılın bu son haftasında enteresan laflar kulağınıza gelebilir. Bunlara çok takılmamanızı tavsiye ederim. 2023 için neye ihtiyacınız varsa bu hafta yürekten isteyin.

OĞLAK

Bu hafta aşk ilişkileri konusunda kendinizi yenileyebilirsiniz. 2022 bu anlamda beklentilerinizi karşılamadıysa kendinizi 2023'e çok daha iyi hazırlamaya bakın.

KOVA

Arkadaşlık ve yakın akraba ilişkilerinizde bu yıl kendinizi nasıl hissettiğinizi sorgulayabilir, nelere ihtiyaç duyduğunuzu belirleyebilirsiniz. 2023 için daha çok para dileyin.

BALIK

Bu hafta kendinizi biraz nostalji rüzgarına kaptırmanız olası. Bu noktada geçmişten çok geleceği düşünüp 2023 için harika planlar, hayaller kurabilirsiniz.