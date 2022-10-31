Haftalık burç yorumları (31 Ekim - 6 Kasım 2022)

Bu hafta boyunca “Acı ama gerçek!” diyebiliriz.

Bu hafta “Hayaller Barselona, gerçekler Bağcılar” dedirtebilir. O nedenle dürtülerek tatlı bir rüyadan uyanmaya başlayacağız.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

31 Ekim - 6 Kasım 2022 haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Akrep burcundaki Güneş tutulmasının etkileri ile devam ediyoruz. 8 Kasım'da gerçekleşecek olan Ay tutulması da nane, limonu olacak bu çarpıcı tutulma serisinin etkisinde bu hafta; özellikle şans gezegeni Jüpiter ile hayaller gezegeni Neptün'ün ayrılışlarına retroda gerileyen Mars’ın sert bakışı etkili olacak. Bu da bize kelimenin tam anlamıyla “Hayaller Barselona, gerçekler Bağcılar” dedirtebilir. Dürtülerek tatlı bir rüyadan uyanmaya başlayacağız. Bağcılar’ın kötü bir yer olduğunu elbette söylemiyorum. Sadece gerçekçi davranmak ve gerçek olanın güzelliklerini yaşamaktan söz ediyorum.

Hafta ortasında ise güzellik ve para gezegeni Venüs, Uranüs gibi bir deve kafa tutarken maddi anlamda zorlanmaya başlamamız söz konusu olabilir. Bu süreçte ayrılıklar ve ilişkide ani kopuşlar da olabilir. O nedenle sevdiklerinize daha özenli davranmaya gayret edin derim.

Hafta sonu ise çok daha makul bir gökyüzü altında olacağız ve doğal olarak biraz daha derin soluklar almamız mümkün olacak.

Genel olarak bu hafta ekonomik anlamda ve hayata karşı tutumunuzu, nerede olduğunuzu, ne yapacağınızı sorgulayabilirsiniz. Sınırlarını bilen için olumlu bir hafta.

Koç

Bu hafta resmi işlerinizde biraz gecikmeler yaşamanız olası. Veya kredi almak, borç ödemek gibi durumlara maruz kalabilir, bu anlamda eliniz sıkışabilir. İyi hesap yapmaya bakın derim.

Boğa

Bu hafta borç verip borç almamaya gayret edin. Ve eşinizle, ortağınızla olan ilişkilerinizde mutlaka ekonomik anlamda kendinizi garanti altına alın derim. Bugünün dostu yarının düşmanı olabilir.

İkizler

Sağlık konusunda idrar yolları ve cinsel hastalıklara dikkat edin bu hafta. Kontrolsüz eylemlerde bulunmayın derim. Ayrıca finansal konuda da tedbiri elden bırakmayın.

Yengeç

Bu hafta aşkın yüzünüze güldüğü nadir burçlardan birisiniz. O nedenle yaşanabilecek keyifli zamanların tadını çıkarmaya bakın. Önünüzde hoş gelişmeler sizi bekleyebilir.

Aslan

Bu hafta sizden yaşça büyük insanlarla iletişiminizde bazı kırılmalar yaşama potansiyeliniz var. Mümkün mertebe soğukkanlı olun ve her söyleneni üstünüze alınmamaya bakın.

Başak

Bu hafta kısa zamanlı planlar için pek de güzel bir zamanlama olmayabilir. Yeni plan yapmak yerine var olan planlarınızın üzerinden geçmeniz sizin için çok daha anlamlı olacaktır.

Terazi

Beklediğiniz bir para varsa bu hafta bir miktarı elinize geçebilir. Ama yine de maddi anlamda temkinli olun. Ayrıca kardeş ve yakın çevreyle ilgili konularda hassasiyetinizi doğru orantılayın derim.

Akrep

Duygusal anlamda bir baş dönmesi yaşamanız pek mümkün. Evet bazı ekonomik meseleler kapınızda duruyor olabilir ama gökyüzünün keyfini çıkarın derim.

Yay

Bu hafta kariyer ve iş konusunda gelecek vaat eden konuşmalar ve tutumlar söz konusu olabilir. Bu konuşmalara hemen atlayarak ani kararlar vermemeye bakın derim.

Oğlak

Bu haftanın ana teması sizin için çalışma hayatınızla özel hayatınızı dengede tutmak olacak diyebiliriz. Bu anlamda yakın çevreniz aynı zamanda işinizle de ilgiliyse iki kere daha dikkat!

Kova

Bu hafta özellikle kendinizi maddi konuda bazı atılımlara hazır hissedebilirsiniz ama bu atılımlara girişmeden önce bir bilenden ne olursa olsun bir kere daha fikir almanızda fayda var.

Balık

Bir zamandır kendinizi depresif hissediyorsanız bu hafta yaşayacağınız olaylar sizi bir nebze daha olumlu bir yöne doğru itecektir. Aile büyüklerinizle ilişkinizde daha özenli olmaya bakın.