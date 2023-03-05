Haftalık burç yorumları (6-12 Mart 2023)

Uranüs destekli Başak dolunayı.

Genel olarak olumlu bir haftaya giriş yapıyoruz. Dolunayın da etkisiyle hayatımızı, koşturmalarımızı toparlamak için gayet olumlu günler yaşayacağız.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

6 - 12 Mart 2023 haftasında Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Akrep burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya 16 derece Başak burcunda yaşanacak olan dolunay damgasını vuracak. Boğa burcunda seyahat eden zorlu gezegen Uranüs’ün de tam destek vereceği bu dolunayda gündelik hayatımızda hizmet alıp verdiğimiz konularda özellikle yolunda gitmeyen şeyleri bırakıp artık sırtımızda nafile taşıdıklarımızdan kurtulabiliriz. Başak burcu denildiğinde elbette sağlıktan söz etmemek olmaz. Doğal olarak bu saydığımız bütün temaların ışığında Uranüs’ün de desteğiyle yeni farkındalıklar yaşayıp kendimizi bu başlıklarda disipline etmemiz olası.

Hafta ortası ise Satürn artık kendi yönettiği Kova burcundan çıkarak Balık burcuna giriş yapacak. Balık burcunda Satürn ortalama 5 yıldır o sağlam yaptırımcı yanından feragat ederek süt dökmüş kediye dönüşecek diyebiliriz. Bu anlamda artık biraz daha derin soluklar almaya başlayacağız. En azından yaptırım gücü zayıflayacağı için artık ev ödevi hazırlar gibi yaşamaya biraz ara vereceğiz.

Hafta sonu ise Ay Akrep’te olacağı için kendimizi olur olmadık konularda savunurken bulabiliriz veya geçmişte yaşanılanları önümüze çekip şöyle bir gözden geçirme eğiliminde olabiliriz.

Genel olarak olumlu bir haftaya giriş yapıyoruz. Dolunayın da etkisiyle hayatımızı, koşturmalarımızı toparlamak için gayet olumlu günler diyebilirim.

KOÇ

İş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular hakkında artık yeter dediğiniz konulardan sıyrılma fırsatı yakalayabilirsiniz.

BOĞA

Bu hafta aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında değişim ve dönüşüme davet ediliyorsunuz diyebilirim.

İKİZLER

Yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar ve taşınmalar hakkında önünüze enteresan fırsatlar gelebilir bu hafta. Özellikle emlak konusuna dikkat edin derim.

YENGEÇ

Bu hafta yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında değişim dönüşüm yaşamanız pek mümkün duruyor.

ASLAN

Kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız hakkında bu hafta bazı hareketlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Olumlu gibi olsa da siz yine de dikkatli olun derim.

BAŞAK

Bu hafta irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında tatlı tatlı sınavdan geçmeniz olası.

TERAZİ

Bu haftanın teması sizin için güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler. Bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular olacakmış gibi duruyor. Bu konularda temkinli olun.

AKREP

Bu hafta sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında hayli hareketli günler yaşamanız mümkün.

YAY

Bu haftaya statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan, şöhretiniz gibi konular hakkında enteresan gelişmeler yaşayarak başlayabilirsiniz.

OĞLAK

Yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında bu hafta hazırlıklı olmanızda fayda var. Değişime karşı durmayın.

KOVA

Finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları,sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik gibi konular hakkında önünüze enteresan yollar açılabilir. Değişimi yakalamanızı tavsiye ederim.

BALIK

Size açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları), yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi konular hakkında bu hafta kendinizi biraz koştururken bulmanız olası.