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Haftalık burç yorumları (7 - 13 Kasım 2022)

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Haftalık burç yorumları (7 - 13 Kasım 2022)
Haftalık burç yorumları (7 - 13 Kasım 2022)

Boğa burcunda toslayan bir Ay tutulması

Haftanın ilk yarısında yaşayacağımız tutulma bizi doğası gereği sağlık ve maddi konularda sınayabilir.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

7 - 13 Kasım 2022  haftasında Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya 8 Kasım'da Boğa burcunda yaşanacak olan Ay tutulmasıyla başlıyoruz. Bu tutulma hakkında yazdığım yazıyı ve burcunuza olan etkilerini ayrıntılı bir biçimde “8 Kasım 16 derece Boğa Burcunda Ay Tutulması” yazımdan okuyabilirsiniz.

Haftanın ilk yarısında yaşayacağımız tutulma bizi doğası gereği sağlık ve maddi konularda sınayabilir. Bu konuda özellikle olumsuz maddi gelişmelere karşı kendinizi korumanızda fayda var.

Hafta sonu ise, hafta başına göre çok daha iyimser bir etki altında olacağımızı ve özellikle perdenin arkasında kalanları çok daha etkili bir biçimde okuyabileceğimizi söylemem de mümkün.

Genel olarak bakıldığında bu hafta tutulmanın etkisiyle biraz şaşkın ve olayları derinlemesine incelerken geçebilir. Kendimizi ve çevremizde gelişen olayları bir kere daha ele alırken ne kadar sağlıklı kararlar aldığımız ciddi bir biçimde sınanabilir.  

KOÇ

Bu haftaya ekonomik konular hakim olacak gibi görünmekte. Hafta sonuna doğru ise daha çok resmi konularda bir rahatlama yaşamanız olası. Olabildiğince sakin kalmaya dikkat edin.

 

BOĞA

Bireysel gelişiminizle ilgili bir hafta yaşayacağınız çok açık. Hafta sonuna doğru ise daha çok ikili ilişkiler konusunda önünüzde açılma olacak. O nedenle konuşmalarınıza bu hafta dikkat edin.    

 

İKİZLER

Bu hafta psikolojinizi onarıp, dost ve düşmanınızı ortaya koymak için enteresan günlerden geçebilirsiniz hafta sonuna doğru ise sağlık ve iş konusunda planlayabilirsiniz kendinizi.  

 

YENGEÇ

Sosyal hayatınızla ilgili gelişmeler bu hafta ağzınızı bir karış açık bırakabilir. Özellikle sosyal medyada hareketlerinize mümkün mertebe dikkat edin. Rezil olma riskiniz var mı? Evet var!

 

ASLAN

Bu hafta konuşacağınız konuların başında kariyer ve iş geliyor. Ayrıca gayrimenkul konuları da kapınızı tekrar çalabilir. O nedenle hareket almadan bilen birilerine danışın derim.

 

BAŞAK

Bu haftanın ana teması sizin için uzun vadeli planlar ve kararlar olacak diyebilirim. Aynı zamanda yakın çevrenizden destek almak için hafta sonunu beklemenizde fayda var.

 

TERAZİ

Devlet daireleri ile işiniz, büyük kurum, kuruluşlarla halledilmemiş meseler bu hafta önünüze çıkabilir. Maddi anlamda biraz al-verli, biraz koşturmalı bir haftadan geçecek olabilirsiniz.  

 

AKREP

Bu haftanın ana başlığı sizin için ilişkiler, ortaklıkla ilgili konular ve keyifsiz gelse de mahkemeler olacak gibi görünüyor. Hafta sonuna doğru ise daha sakin zamanlar yaşamanız olası.   

 

YAY

Çalışma arkadaşlarınız ve hizmet alıp verdiğiniz konularda bu hafta biraz sıkıntılı geçebilir. Kendinizi ciddi bir biçimde yoğunlaşmış hissedebilirsiniz. O nedenle hafta sonuna doğru daha çok zaman ayırın kendinize.

 

LAK

Havada bu hafta sizin için aşk kokusu var, ama bu tab,i nasıl koktuğuyla da ilgili. İlişkide ayrılık potansiyeli varsa bu hafta daha temkinli yürümenizde fayda var. Konuşmalarınıza dikkat edin.    

 

KOVA

Beklenmedik bir taşınma planı veya aile büyükleri ile ilgili olarak bazı dayanışma dayatmaları içine düşmeniz olası. Kendinizi bu hafta sonuna doğru daha çok işinize gücünüze verirseniz rahat edersiniz.

 

BALIK

Para konusunda bu hafta başınıza çoraplar örülebilir. O nedenle mümkün mertebe kendinizi sağlıklı düşünmeye teşvik edin. Harcamalar konusunda fazla açılmamaya gayret edin.

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