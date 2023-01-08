Haftalık burç yorumları (9 - 15 Ocak 2023)

Maddi konularda sert tutumlar söz konusu.

Bu hafta nispeten iyi başlayacak ama hafta sonuna doğru sertleşerek bize maddi, manevi anlamda dikkatli olmaya davet edecek

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

9 - 15 Ocak 2023 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Akrep burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya iletişim gezegeni Merkür ile işi sürekli bizi şaşırtmak olan Uranüs arasındaki olumlu etkileşimle giriyoruz. Bu bize daha çok söylenemeyecekleri kolaylıkla söyleyebileceğimiz durumları ortaya getirtebilir. Ve doğal olarak kelimeleri doğru seçmediğimiz takdirde sıkıntılar da yaratabilir. Yani bıcır bıcır konuşurken söylenmeyecek lafı lap diye döküvermeyin dudaklarınızdan.

Hafta ortası Venüs, ay düğümleri ile yapacağı sert durumdan ötürü geçmişi doğru okumamızı ve gelecek planlarımızda çok daha gerçekçi olmamız gerektiğini söyleyecek. Maddi anlamda hareket alırken çok daha temkinli olmakta fayda var.

Hafta sonu ise yine güzellik tanrıçası Venüs bu sefer de Merkür gibi Uranüs’e zorlayan bir yerden bakarak meydan okuyacak. İşte bu noktada maddi konularda gerçekten dikkatli olmamızda fayda var.

Genel olarak bakıldığında bu hafta nispeten iyi başlayacak, ama hafta sonuna doğru gökyüzü sertleşerek ve bizi maddi, manevi anlamda dikkatli olmaya davet edecek diyebiliriz.

KOÇ

Bu hafta iş meselelerinde hararetli konuşmalara şahit olabilirsiniz. Bu konularda eğer aksayan meseleler varsa tartışmaya girmeden halledebilmeniz çok olası. Bu haftayı iletişim konusunda daha dikkatli geçirmenizi de tavsiye edeceğim.

BOĞA

Bu hafta akademik bir hayatınız veya yurt dışı ayağında işleriniz, planlarınız projeleriniz varsa gayet olumlu adımlar atmanız için gökyüzü hazır beklemekte. İş konusunda ise hızlı davranıp kendinizi riske atmayın derim.

İKİZLER

Bu hafta ortak gelirler konusunda veya miras ile ilgili sevimsiz işler önünüze gelebilir. Bu konularda hareket alırken, ne olursa olsun konuya hakim de olsanız yine de bilen birilerine danışmanızda fayda var. İpinizi sağlam kazığa bağlamaya bakın.

YENGEÇ

Devlet kapısıyla ilgili meseleleriniz varsa bu hafta başlayın ve bitirin bu konuyu. Bu durum sizi biraz yoracak olsa da çözümü bulmak adına güzel gelişmeler olabilir. Evliyseniz eşinizle birlikte hareket etmeye gayret edin.

ASLAN

Sağlık konusunda kötü haber verecek değilim size ama yine de rutin kontrollerinizi yaptırmanızda ve kendinizi kontrol altında bu haftya tutmanızda fayda var. Ayrıca mahkeme ile ilgili konular varsa toparlamanız için de ideal zamanlar.

BAŞAK

Bu hafta çalışma hayatınızla ilgili konularda biraz daha temkinli olmanızı tavsiye edeceğim. Aşk konusunda ağzınız güzel laf yaparken diğer yandan bir çuval inciri de heba edebilirisiniz.

TERAZİ

Bu hafta özel hayatınızla ilgili konularda dikkatli olmanız gerektiğini söylemeliyim. Yine aile büyükleri ile kuracağınız iletişim hayrınıza olacaktır.

AKREP

Bu hafta gayrimenkul konuları başta olmak üzere yapacağınız kısa vadeli planlarda iyi düşünüp taşınıp hareket etmenizi tavsiye ederim. Önünüzde açılacak olan yeni yollar ve fırsatlar olabilir, bunları yakın takipte tutun.

YAY

Maddi konularda bu hafta olumlu gelişmeler önünüze gelebilir ve siz bu anlamda gerektiği kadar atılımcı olursanız bu hafta para kazanma konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla olan ilişkinizde özenli olmaya bakın.

OĞLAK

Kişisel gelişiminiz için şanslı bir haftadan geçerken, maddi konularda biraz daha temkinli olmanızı tavsiye edebilirim. Ve tabii iletişim diliniz de bu hafta ilişkilerinizi korumak adına önem kazanacak. Aklınıza geleni bir anda konuşmamaya bakın.

KOVA

Bu hafta kendinize çekidüzen verirken diğer yandan algınızın açılmış olduğunu da görmeniz muhtemel. Spiritüel meseleler dikkatinizi bu hafta çekecek gibi görünmekte. Ruhsal anlamda kendinizi onarmanız için iyi zamanlar.

BALIK

İnternetten sosyalleşmek yerine bu hafta belki de bir etkinliğe katılarak birebir insanlarla tanışacak olmanız sizin için çok daha uygun ve güzel olabilir. Ama bunu yaparken maddi anlamda boyunuzu aşmamaya bakın.