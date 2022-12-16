Haftalık çalışma süresi kısalıyor… Bir ülkede daha pilot proje başlatıldı

İspanya, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketlerinin üretkenliği artırmak amacıyla maaşları düşürmeden haftalık çalışma saatlerini en az yarım gün azaltmalarına yardımcı olmak için bir pilot proje başlattı.

İspanya Sanayi Bakanlığı, cuma günü 10 milyon Euro’luk (10.63 milyon $) planlamayı özetleyen bir basın açıklamasında, yardım talep eden şirketlerin maliyet aşımlarını telafi ederek üretkenliği artırmanın yollarını tasarlamaları gerektiğini söyledi.

Reuters’ın haberine göre, çalışma saatlerinin düşürülmesi gibi iyileştirmelerin bir yıl içinde uygulanması, şirketin ise programı en az iki yıl sürdürmesi gerektiği açıklandı.

Çalışma saatlerinin düşürülmesi halinde verimliliğin artması tartışması yeni değil ancak Covid-19 krizi sırasında şirketler, kamu sektörü ve politikacılar arasında büyük ilgi topladı.

ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE SAATLER DEĞİŞECEK

Projenin ilk yılında hükümet, şirketlerin çalışma saatlerini azaltan ücret maliyetlerini kısmen finanse edecek ve aynı zamanda eğitimin ve üretkenliği artırmaya yönelik önlemlerin maliyetinin finansmanına yardımcı olacak.

Yalnızca tam zamanlı daimi sözleşmesi olan işçiler programın bir parçası olabilecek ve kadınların da bir şirketin iş gücündeki paylarına göre temsil edilmesi gerekiyor.

Açıklanan programa göre, bir şirketin 20’ye kadar çalışanı varsa işgücünün en az %30’u çalışma saatlerini azaltmalı, bir şirketin 21 ile 249 arasında çalışanı varsa çalışanlarının en az %25’i planın parçası olmalıdır.

İspanyol telekom devi Telefonica, çalışanlarına haftada dört gün çalışma fırsatı sunarak, başlangıçta yaklaşık 150 işçiyi içeren bir pilot programı genişletti, ancak bunun karşılığında %12’lik bir maaş kesintisi yaptı.