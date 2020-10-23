  • BIST 1.196
  • Altın 489,333
  • Dolar 7,9475
  • Euro 9,4145
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPilli:1'i yerel 3 yeni vaka!

Haftalık gıda analiz raporları açıklandı

» »
Haftalık Gıda Analiz Raporları Açıklandı
Haftalık gıda analiz raporları açıklandı

Tarım Dairesi 16 Ekim 2020 – 22 Ekim 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 42 numuneden39 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulunmuştur.

SVSTic. LTD.ait Kırmızı kaliforyan biber ve Köşe Tic. Ait havuçta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine imha edilecektir. MuhaSeb. Mey. Tic. LTD.ait trabzon hurmasında Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli Ürünlerden 21 numuneden19 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

Bostancı sakinlerinden Mustafa Gürsoy’a ait narda (Parsel 1)Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulanmıştır. Şahinler sakinlerinden DuranKılbıyık’a ait kerevizdeise tavsiye dışıbitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayıürün imhasıyapılmıştır.

g1-015.jpgg2-009.jpgg3-006.jpgg4-001.jpg

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim Kurulu üyesi: Grip ve Covid-19 ancak hastanede ayırt edilebilir23 Ekim 2020 Cuma 12:50
  • Uzmanından 'Gençlik aşısı, ölümcül alerjik reaksiyona neden olabilir' uyarısı23 Ekim 2020 Cuma 11:19
  • Maske Alerjisi Belirtileri Nelerdir?23 Ekim 2020 Cuma 10:29
  • Ağız gargarası ve burun banyosu koronavirüsleri 30 saniyede öldürdü23 Ekim 2020 Cuma 09:47
  • ABD'de Kovid-19 Tedavisi İçin İlk Defa Bir İlaç Onaylandı23 Ekim 2020 Cuma 09:33
  • Her gün tüketiyoruz. İşte zararları!22 Ekim 2020 Perşembe 21:15
  • Pandemi anıları gelecek nesiller için arşivleniyor22 Ekim 2020 Perşembe 21:00
  • Türkiye'de son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı 2102 olarak açıklandı22 Ekim 2020 Perşembe 20:50
  • Koronavirüs aşısı: Brezilya'da bir gönüllünün aşı deneylerinde ölmesine ilişkin incelemede 'güvenlik açığına rastlanmadı'22 Ekim 2020 Perşembe 20:46
  • Türkiye'nin en büyük başarısı, DSÖ'nün 'en etkili' dediği ilacı kullanması22 Ekim 2020 Perşembe 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti