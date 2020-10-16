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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları

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Tarım Dairesi 9 Ekim 2020 – 16 Ekim 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Haftalık Gıda Analiz Sonuçları

 

​Tarım Dairesi 9 Ekim  2020 – 16 Ekim 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 43 numuneden 41 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

Onbaşı İşlt. Ltd. ait sultani üzüm ve Bekir Cura’ya ait elmada (Starking) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.

Yerli Ürünlerden 29 numuneden 27 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

Bostancı sakinlerinden Mustafa Gürsoy’a ait narda Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme  uygulanmıştır. Güzelyurt sakinlerinden Fahri Darbaz’a ait narda Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulanmıştır.

 

                  16 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                       

1             Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Armut Deveci    Temiz

2             Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Armut Santa Maria         Temiz

3             Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Elma Starking    Temiz

4             Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Sultani Üzüm     Menşeine İade

5             Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Siyah Üzüm        Temiz

6             Köşe Tic.              İthal       Sultani Üzüm     Temiz

7             Köşe Tic.              İthal       Siyah Üzüm        Temiz

8             SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Starking    Temiz                  

9             SVS Tic. Ltd.       İthal       Siyah Üzüm        Temiz

10           SVS Tic. Ltd.       İthal       Sultani Üzüm     Temiz

11           SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut Deveci    Temiz

12           SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut Santa Maria         Temiz

13           Halil Kasap          İthal       Şeftali   Temiz

14           Halil Kasap          İthal       Elma Starking    Temiz

15           Şetar Tic. Ltd.    İthal       Elma Golden      Temiz

16           Şetar Tic. Ltd.    İthal       Elma Starking    Temiz

17           Özçağ Free Port               İthal       Ayçiçeği Küspesi              Temiz

18           Holy Grains Ltd.               İthal       Kepek   Temiz

19           Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Havuç   Temiz

20           Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Çeri Domates    Temiz

21           Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Elma Starking    Temiz

22           Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Siyah Üzüm        Temiz

23           Onbaşı İşlt.Ltd. İthal       Sultani Üzüm     Temiz

24           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Havuç   Temiz

25           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Ayşe Kadın Fasulye        Temiz

26           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz

27           SVS Tic. Ltd.       İthal       Siyah Üzüm        Temiz

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