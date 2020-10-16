Haftalık Gıda Analiz Sonuçları

Tarım Dairesi 9 Ekim 2020 – 16 Ekim 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 43 numuneden 41 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
Onbaşı İşlt. Ltd. ait sultani üzüm ve Bekir Cura’ya ait elmada (Starking) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.
Yerli Ürünlerden 29 numuneden 27 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
Bostancı sakinlerinden Mustafa Gürsoy’a ait narda Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulanmıştır. Güzelyurt sakinlerinden Fahri Darbaz’a ait narda Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulanmıştır.
16 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
1 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
2 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Armut Santa Maria Temiz
3 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma Starking Temiz
4 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Sultani Üzüm Menşeine İade
5 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
6 Köşe Tic. İthal Sultani Üzüm Temiz
7 Köşe Tic. İthal Siyah Üzüm Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Starking Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Santa Maria Temiz
13 Halil Kasap İthal Şeftali Temiz
14 Halil Kasap İthal Elma Starking Temiz
15 Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
16 Şetar Tic. Ltd. İthal Elma Starking Temiz
17 Özçağ Free Port İthal Ayçiçeği Küspesi Temiz
18 Holy Grains Ltd. İthal Kepek Temiz
19 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Havuç Temiz
20 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
21 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Elma Starking Temiz
22 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
23 Onbaşı İşlt.Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
24 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz
25 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ayşe Kadın Fasulye Temiz
26 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
27 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
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