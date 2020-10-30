Haftalık Gıda Analiz sonuçları

Tarım Dairesi 23-29 Ekim 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 33 numuneden 29 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.
Onbaşı İşl. Ltd ait elma( Gala) ve armut (Ankara) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine MENŞEİNE İADE edilmiştir.
Nuri Ersoy Ltd. ait elma (Arapkızı)ve Halil Kasap Paz. Ait armut ( Ankara) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine İMHA edilmiştir.
Yerli Ürünlerden 16 numuneden 13 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün , Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Mağusa sakinlerinden Ali Saraç’a ait pazıda, Koruçam sakinlerinden İbrahim Erpolat’a ait rokada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler İMHA edilmiştir.
Mağusa sakinlerinden Murat Gazioğlu’na ait salatalıkta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
30 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
1 Holly Grains Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
2 Henege Tarım İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
3 Akari Free Port. İthal Buğday(Ekmeklik) Temiz
4 M.Hacı Ali İşl. İthal Mısır Yemlik Temiz
5 Akari Free Port. İthal Buğday(Ekmeklik) Temiz
6 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
17 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nektarin Temiz
18 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Stk Temiz
19 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Arapkızı Limit Üstü
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Limit Üstü
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Ankara Limit Üstü
22 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz
23 Halil Kasap Paz. İthal Armut Ankara Limit Üstü
24 Halil Kasap Paz. Havuç Temiz
25 Onbaşı İşl. Ltd. Çeri Domates Temiz
26 Onbaşı İşl. Ltd. Çilek Temiz
27 Onbaşı İşl. Ltd. Havuç Temiz
28 MuhaSeb. Mey Ltd. Elma Stk Temiz
29 SVS Tic. Ltd. Siyah Üzüm Temiz
30 SVS Tic. Ltd. Sultani Üzüm Temiz
31 SVS Tic. Ltd. Armut S.M Temiz
32 SVS Tic. Ltd. Red Globe Üzüm Temiz
33 Halil Kasap Paz. Armut Deveci Temiz
34 Mahmut Çil Tatlısu Yeşil Çarli Biber Temiz
35 Özcan Bozkoyun Tatlısu Fasulye(Aspro) Temiz
36 Meryem Can Cihan Mağusa Domates Temiz
37 Ali Saraç Mağusa Pazı Limit Üstü
38 Ali Saraç Mağusa Marul Temiz
39 Fatih Kocakaya Mağusa Hıyar Temiz
40 Murat Gazioğlu Mağusa Hıyar Limit Üstü
41 Ufuk Potak Mağusa Hıyar Temiz
42 İzzet Kızıltoprak Aydınköy Nar Temiz
43 Fermis Abdullah Aydınköy Bİber Temiz
44 Fermis Abdullah Aydınköy Marul Temiz
45 Mehmet Korban Aydınköy Acı Biber turşuluk Temiz
46 Ramadan Değirmenci Bostancı Nar Temiz
47 Hasan sadrazam Akdeniz Domates Temiz
48 İbrahim Erpolat Koruçam Roka Limit Üstü
49 İllias Bedri Koruçam Hıyar Temiz
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