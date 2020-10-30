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Haftalık Gıda Analiz sonuçları

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İthal Ürünlerden 33 numuneden 29 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.
Haftalık Gıda Analiz sonuçları

Tarım Dairesi 23-29 Ekim 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 33 numuneden 29 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.

Onbaşı İşl. Ltd ait elma( Gala) ve armut (Ankara) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine MENŞEİNE İADE edilmiştir.

Nuri Ersoy Ltd. ait elma (Arapkızı)ve Halil Kasap Paz. Ait armut ( Ankara) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların  isteği üzerine İMHA  edilmiştir.

 

Yerli Ürünlerden 16 numuneden 13 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün , Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Mağusa sakinlerinden Ali Saraç’a  ait pazıda, Koruçam sakinlerinden İbrahim Erpolat’a ait rokada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler İMHA edilmiştir.

Mağusa sakinlerinden Murat Gazioğlu’na ait salatalıkta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

 

 

                   30 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                     

               

1             Holly Grains Ltd.              İthal       Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz

2             Henege Tarım   İthal       Ayçiçek Küsbesi               Temiz

3             Akari Free Port.               İthal       Buğday(Ekmeklik)           Temiz

4             M.Hacı Ali İşl.     İthal       Mısır Yemlik       Temiz

5             Akari Free Port.               İthal       Buğday(Ekmeklik)           Temiz

6             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Siyah Üzüm        Temiz

7             SVS Tic. Ltd.       İthal       Havuç   Temiz

8             SVS Tic. Ltd.       İthal       Sultani Üzüm     Temiz                  

9             SVS Tic. Ltd.       İthal       Siyah Üzüm        Temiz

10           SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Gala            Temiz

11           SVS Tic. Ltd.       İthal       Havuç   Temiz

12           SVS Tic. Ltd.       İthal       Cennet Meyvesi              Temiz

13           SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Stk              Temiz

14           SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Golden      Temiz

15           SVS Tic. Ltd.       İthal       Çeri Domates    Temiz

16           SVS Tic. Ltd.       İthal       Armut Deveci    Temiz

17           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Nektarin              Temiz

18           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Stk              Temiz

19           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Arapkızı     Limit Üstü

20           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Gala            Limit Üstü

21           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Armut Ankara   Limit Üstü

22           Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk              Temiz

23           Halil Kasap Paz. İthal       Armut Ankara   Limit Üstü

24           Halil Kasap Paz.                Havuç   Temiz

25           Onbaşı İşl. Ltd.                  Çeri Domates    Temiz

26           Onbaşı İşl. Ltd.                  Çilek      Temiz

27           Onbaşı İşl. Ltd.                  Havuç   Temiz

28           MuhaSeb. Mey Ltd.                       Elma Stk              Temiz

29           SVS Tic. Ltd.                       Siyah Üzüm        Temiz

30           SVS Tic. Ltd.                       Sultani Üzüm     Temiz

31           SVS Tic. Ltd.                       Armut S.M         Temiz

32           SVS Tic. Ltd.                       Red Globe Üzüm             Temiz

33           Halil Kasap Paz.                Armut Deveci    Temiz

34           Mahmut Çil        Tatlısu   Yeşil Çarli Biber Temiz

35           Özcan Bozkoyun              Tatlısu   Fasulye(Aspro) Temiz

36           Meryem Can Cihan        Mağusa               Domates             Temiz

37           Ali Saraç               Mağusa               Pazı        Limit Üstü

38           Ali Saraç               Mağusa               Marul    Temiz

39           Fatih Kocakaya Mağusa               Hıyar     Temiz

40           Murat Gazioğlu                Mağusa               Hıyar     Limit Üstü

41           Ufuk Potak         Mağusa               Hıyar     Temiz

42           İzzet Kızıltoprak               Aydınköy            Nar        Temiz

43           Fermis Abdullah              Aydınköy            Bİber     Temiz

44           Fermis Abdullah              Aydınköy            Marul    Temiz

45           Mehmet Korban             Aydınköy            Acı Biber turşuluk            Temiz

46           Ramadan Değirmenci    Bostancı              Nar        Temiz

47           Hasan sadrazam              Akdeniz               Domates             Temiz

48           İbrahim Erpolat                Koruçam             Roka      Limit Üstü

49           İllias Bedri           Koruçam             Hıyar     Temiz

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