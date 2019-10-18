  • BIST 98.571
  • Altın 276,395
  • Dolar 5,7716
  • Euro 6,4314
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Haftalık gıda analiz sonuçları açıkladı: 6 üründe kalıntı tespit edildi

» »
Tarım Dairesi, ithal ürünlerden sultani ve siyah üzümle 3 çeşit elmada, yerli ürünlerde ise biberde kalıntı belirlendiğini açıkladı.
Haftalık gıda analiz sonuçları açıkladı: 6 üründe kalıntı tespit edildi

53 numuneden 48 numunenin temiz olduğu ithal ürünlerde limit üstü kalıntı tespit edilen 3 ürün, firmanın isteği üzerine imha edilirken, 2 ürün de menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden ise 8 numuneden 7’si temiz olup, limit üstü kalıntı belirlenen 1 ürünün hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. 

Tarım Dairesi, 11-17 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhtarlığın elektrik faturası Eski Eserler Koruma Fonu’ndan ödendi18 Ekim 2019 Cuma 12:31
  • KTAMS’tan Sağlık Bakanlığı’na protesto18 Ekim 2019 Cuma 12:29
  • Özersay: "Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi"18 Ekim 2019 Cuma 12:26
  • MDP, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya hakaret eden Ahmet Çakar hakkında İstanbul’da yargı süreci başlattığını açıkladı18 Ekim 2019 Cuma 12:24
  • Akıncı: “Gençlerimizin başarısı, ülke olarak hepimizi gururlandırıyor”18 Ekim 2019 Cuma 11:54
  • Hükümetin “Ülkeye Hizmet Yolunda Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı" dün akşam iskele'de yapıldı18 Ekim 2019 Cuma 11:40
  • Sağlık Bakanı Pilli’den pazar günkü maratona destek18 Ekim 2019 Cuma 11:32
  • Gazimağusa Hastanesinde Başhekim krizi !..18 Ekim 2019 Cuma 11:15
  • Hurda PVC telefon kablosu ile hurda demir malzemeleri açık artırmayla satılacak18 Ekim 2019 Cuma 11:06
  • Fatih Çırakçı 30 yıl hapse mahkum edildi18 Ekim 2019 Cuma 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti