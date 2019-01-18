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Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

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Tarım Dairesi 11 -17 Ocak 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.                                         

 

İthal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Biber Çeşitleri,Cennet Meyvesi, Salatalık, Balya ,Kepek ,Yem, Süt Yemi ,Ayçiçek Küsbesi, Soya Küsbesi,Patlıcan, Arpa-Buğday Sapı Samanı,Buğday(Yemlik), Pul Biber(Tatlı-Acı) ve Sumak olmak üzere 57 numuneden 56'sı temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç      kalıntısına rastlanmıştır.                                                       

Muhammed M. Ömeroğlu’na ait ithal pul biberden alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde, aflatoksin oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine MENŞEİNE İADE veya İMHA edilecektir.                                                   

Yerli ürünlerden Biber Çeşitleri ,Mandalin, Maydanoz, Patlıcan, Pazı, Kabak, Limon, Sarma(Beyaz) ve Salatalık olmak üzere 21 numuneden  18'i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısı 1 numunede de tavsiye dışı ilaç kalıntısına rastlanmıştır.                                                   

 

Mağusa’da kapya biber üretimi yapan Cumali Ağar'ın ürününden alınan(2.) numuneden ve salatalık üretimi yapan Halil Ünver'in ürününden alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar DURDURULMUŞTUR.                                                

 

Alsancak’ta pazı üretimi yapan Caner Safel üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü İlaç kullanımından dolayı ürün İMHA edilmiştir.    

 

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

1

Hayvan Ür. Ve Yet. Bir.

İthal

Balya

Temiz

 

2

Pınarlı Koop

İthal

Yem

Temiz

 

3

TÜK

İthal

Kepek

Temiz

 

4

TÜK

İthal

Süt Yemi

Temiz

 

5

Engin Hürsen

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

6

Engin Hürsen

İthal

Armut(S:M)

Temiz

 

7

Engin Hürsen

İthal

Elma (Stk)

Temiz

 

8

Nuri Ersoy

İthal

Elma (Stk)

Temiz

 

9

Nuri Ersoy

İthal

Elma Gala

Temiz

 

10

Nuri Ersoy

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

11

Nuri Ersoy

İthal

Salatalık

Temiz

 

12

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

 

13

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

14

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma (Stk)

Temiz

 

15

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ankara

Temiz

 

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

 

17

SVS Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

 

18

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

19

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

20

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma (Stk)

Temiz

 

21

Levent Gıda

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

 

22

Levent Gıda

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

 

23

Holly Grains

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

 

24

Hayvan Ür. Ve Yet. Bir.

İthal

Balya

Temiz

 

25

Onbaşı İşl.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

26

Onbaşı İşl.

İthal

Elma (Stk)

Temiz

 

27

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ankara

Temiz

 

28

SVS Tic. Ltd.

İthal

Dolmalık Biber

Temiz

 

29

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çarliston Biber

Temiz

 

30

TÜK

İthal

Kepek

Temiz

 

31

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çarliston Biber

Temiz

 

32

SVS Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

33

SVS Tic. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

 

34

SVS Tic. Ltd.

İthal

Patlıcan

Temiz

 

35

Köşe Tic.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

36

Köşe Tic.

İthal

Armut Ankara

Temiz

 

37

Köşe Tic.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

 

38

Köşe Tic.

İthal

Armut (S:M)

Temiz

 

39

Onbaşı İşl.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

40

Onbaşı İşl.

İthal

Elma (Stk)

Temiz

 

41

Onbaşı İşl.

İthal

Armut Ankara

Temiz

 

42

Onbaşı İşl.

İthal

Yeşil Cin Biber

Temiz

 

43

Onbaşı İşl.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

44

Nuri Ersoy

İthal

Patlıcan

Temiz

 

45

Nuri Ersoy

İthal

Dolmalık Biber

Temiz

 

46

Nuri Ersoy

İthal

Domates

Temiz

 

47

Halil Kasap Paz.

İthal

Biber Çarli

Temiz

 

48

Halil Kasap Paz.

İthal

Dolmalık Biber

Temiz

 

49

Halil Kasap Paz.

İthal

Patlıcan

Temiz

 

50

Halil Kasap Paz.

İthal

Domates

Temiz

 

51

Şakif Yıldırım

İthal

Arpa Buğday Sapı Samanı

Temiz

 

52

Baharyolu

İthal

Pul Biber(Tatlı)

Temiz

 

53

Baharyolu

İthal

Pul Biber(Acı)

Temiz

 

54

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

55

M. Hacıali Ltd.

İthal

Buğday (Yemlik)

Temiz

 

56

Muhammed M. Ömeroğlu

İthal

Sumak

Temiz

 

57

Muhammed M. Ömeroğlu

İthal

Pul Biber

Limit Üstü

 

58

Hüseyin Muti

Alsancak

Maydanoz

Temiz

 

59

Hüseyin Muti

Alsancak

Patlıcan

Temiz

 

60

Hüseyin Muti

Alsancak

Biber Çarli

Temiz

 

61

Caner Safel

Alsancak

Pazı

İmha

 

62

Caner Safel

Alsancak

Salatalık

Temiz

 

63

Caner Safel

Alsancak

Maydanoz

Temiz

 

64

Mehmet Dolmacı

Lapta

Sarma (Beyaz)

Temiz

 

65

Salih Çınar

Doğancı

Mandalin

Temiz

 

66

Günsel Sekment

Doğancı

Mandalin

Temiz

 

67

Gökhan Saraç

Aydınköy

Limon

Temiz

 

68

Halil Ünver

Mağusa

Salatalık

Limit Üstü

 

69

Muhittin Toprak

Mağusa

Kabak

Temiz

 

70

Cumali Ağar

Mağusa

Kapya Biber

Limit Üstü

 

71

Mehmet Yavşan

Tatlısu

Domates

Temiz

 

72

Ali Çam

Tatlısu

Domates

Temiz

 

73

Ali Çam

Tatlısu

Salatalık

Temiz

 

74

Adem Çil

Tatlısu

Biber

Temiz

 

75

Durdu Sarı

Mağusa

Salatalık

Temiz

 

76

Cumali Ağar

Mağusa

Dolmalık Biber

Temiz

 

77

Süleyman Bayır

Mağusa

Sivri Biber

Temiz

 

78

Ahmet Çınar

Doğancı

Mandalin

Temiz

 

                                                                                                      

                                                       

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