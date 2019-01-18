Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Biber Çeşitleri,Cennet Meyvesi, Salatalık, Balya ,Kepek ,Yem, Süt Yemi ,Ayçiçek Küsbesi, Soya Küsbesi,Patlıcan, Arpa-Buğday Sapı Samanı,Buğday(Yemlik), Pul Biber(Tatlı-Acı) ve Sumak olmak üzere 57 numuneden 56'sı temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Muhammed M. Ömeroğlu’na ait ithal pul biberden alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde, aflatoksin oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine MENŞEİNE İADE veya İMHA edilecektir.
Yerli ürünlerden Biber Çeşitleri ,Mandalin, Maydanoz, Patlıcan, Pazı, Kabak, Limon, Sarma(Beyaz) ve Salatalık olmak üzere 21 numuneden 18'i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısı 1 numunede de tavsiye dışı ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Mağusa’da kapya biber üretimi yapan Cumali Ağar'ın ürününden alınan(2.) numuneden ve salatalık üretimi yapan Halil Ünver'in ürününden alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar DURDURULMUŞTUR.
Alsancak’ta pazı üretimi yapan Caner Safel üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü İlaç kullanımından dolayı ürün İMHA edilmiştir.
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Hayvan Ür. Ve Yet. Bir.
İthal
Balya
Temiz
2
Pınarlı Koop
İthal
Yem
Temiz
3
TÜK
İthal
Kepek
Temiz
4
TÜK
İthal
Süt Yemi
Temiz
5
Engin Hürsen
İthal
Çeri Domates
Temiz
6
Engin Hürsen
İthal
Armut(S:M)
Temiz
7
Engin Hürsen
İthal
Elma (Stk)
Temiz
8
Nuri Ersoy
İthal
Elma (Stk)
Temiz
9
Nuri Ersoy
İthal
Elma Gala
Temiz
10
Nuri Ersoy
İthal
Çeri Domates
Temiz
11
Nuri Ersoy
İthal
Salatalık
Temiz
12
Halil Kasap Paz.
İthal
Armut(S:M)
Temiz
13
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Golden
Temiz
14
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma (Stk)
Temiz
15
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Ankara
Temiz
16
SVS Tic. Ltd.
İthal
Salatalık
Temiz
17
SVS Tic. Ltd.
İthal
Cennet Meyvesi
Temiz
18
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
19
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
20
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma (Stk)
Temiz
21
Levent Gıda
İthal
Ayçiçek Küsbesi
Temiz
22
Levent Gıda
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
23
Holly Grains
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
24
Hayvan Ür. Ve Yet. Bir.
İthal
Balya
Temiz
25
Onbaşı İşl.
İthal
Elma Golden
Temiz
26
Onbaşı İşl.
İthal
Elma (Stk)
Temiz
27
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Ankara
Temiz
28
SVS Tic. Ltd.
İthal
Dolmalık Biber
Temiz
29
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çarliston Biber
Temiz
30
TÜK
İthal
Kepek
Temiz
31
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çarliston Biber
Temiz
32
SVS Tic. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
33
SVS Tic. Ltd.
İthal
Salatalık
Temiz
34
SVS Tic. Ltd.
İthal
Patlıcan
Temiz
35
Köşe Tic.
İthal
Çeri Domates
Temiz
36
Köşe Tic.
İthal
Armut Ankara
Temiz
37
Köşe Tic.
İthal
Cennet Meyvesi
Temiz
38
Köşe Tic.
İthal
Armut (S:M)
Temiz
39
Onbaşı İşl.
İthal
Elma Golden
Temiz
40
Onbaşı İşl.
İthal
Elma (Stk)
Temiz
41
Onbaşı İşl.
İthal
Armut Ankara
Temiz
42
Onbaşı İşl.
İthal
Yeşil Cin Biber
Temiz
43
Onbaşı İşl.
İthal
Çeri Domates
Temiz
44
Nuri Ersoy
İthal
Patlıcan
Temiz
45
Nuri Ersoy
İthal
Dolmalık Biber
Temiz
46
Nuri Ersoy
İthal
Domates
Temiz
47
Halil Kasap Paz.
İthal
Biber Çarli
Temiz
48
Halil Kasap Paz.
İthal
Dolmalık Biber
Temiz
49
Halil Kasap Paz.
İthal
Patlıcan
Temiz
50
Halil Kasap Paz.
İthal
Domates
Temiz
51
Şakif Yıldırım
İthal
Arpa Buğday Sapı Samanı
Temiz
52
Baharyolu
İthal
Pul Biber(Tatlı)
Temiz
53
Baharyolu
İthal
Pul Biber(Acı)
Temiz
54
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
55
M. Hacıali Ltd.
İthal
Buğday (Yemlik)
Temiz
56
Muhammed M. Ömeroğlu
İthal
Sumak
Temiz
57
Muhammed M. Ömeroğlu
İthal
Pul Biber
Limit Üstü
58
Hüseyin Muti
Alsancak
Maydanoz
Temiz
59
Hüseyin Muti
Alsancak
Patlıcan
Temiz
60
Hüseyin Muti
Alsancak
Biber Çarli
Temiz
61
Caner Safel
Alsancak
Pazı
İmha
62
Caner Safel
Alsancak
Salatalık
Temiz
63
Caner Safel
Alsancak
Maydanoz
Temiz
64
Mehmet Dolmacı
Lapta
Sarma (Beyaz)
Temiz
65
Salih Çınar
Doğancı
Mandalin
Temiz
66
Günsel Sekment
Doğancı
Mandalin
Temiz
67
Gökhan Saraç
Aydınköy
Limon
Temiz
68
Halil Ünver
Mağusa
Salatalık
Limit Üstü
69
Muhittin Toprak
Mağusa
Kabak
Temiz
70
Cumali Ağar
Mağusa
Kapya Biber
Limit Üstü
71
Mehmet Yavşan
Tatlısu
Domates
Temiz
72
Ali Çam
Tatlısu
Domates
Temiz
73
Ali Çam
Tatlısu
Salatalık
Temiz
74
Adem Çil
Tatlısu
Biber
Temiz
75
Durdu Sarı
Mağusa
Salatalık
Temiz
76
Cumali Ağar
Mağusa
Dolmalık Biber
Temiz
77
Süleyman Bayır
Mağusa
Sivri Biber
Temiz
78
Ahmet Çınar
Doğancı
Mandalin
Temiz
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