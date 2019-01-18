Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Biber Çeşitleri,Cennet Meyvesi, Salatalık, Balya ,Kepek ,Yem, Süt Yemi ,Ayçiçek Küsbesi, Soya Küsbesi,Patlıcan, Arpa-Buğday Sapı Samanı,Buğday(Yemlik), Pul Biber(Tatlı-Acı) ve Sumak olmak üzere 57 numuneden 56'sı temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Muhammed M. Ömeroğlu’na ait ithal pul biberden alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde, aflatoksin oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine MENŞEİNE İADE veya İMHA edilecektir.

Yerli ürünlerden Biber Çeşitleri ,Mandalin, Maydanoz, Patlıcan, Pazı, Kabak, Limon, Sarma(Beyaz) ve Salatalık olmak üzere 21 numuneden 18'i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısı 1 numunede de tavsiye dışı ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Mağusa’da kapya biber üretimi yapan Cumali Ağar'ın ürününden alınan(2.) numuneden ve salatalık üretimi yapan Halil Ünver'in ürününden alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar DURDURULMUŞTUR.

Alsancak’ta pazı üretimi yapan Caner Safel üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü İlaç kullanımından dolayı ürün İMHA edilmiştir.