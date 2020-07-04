  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Haftalık Gıda analiz sonuçları açıklandı

» »
Haftalık Gıda analiz sonuçları açıklandı
Haftalık Gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi açıklamasına göre, ithal ürünlerden 32 numuneden 31 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Erkan Gök’e ait kiraz firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerden 23 numuneden 21 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

Gaziveren sakinlerinden Ahmet Çetin ve Ayşe Akcan’a ait maydanozlarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

            3 Temmuz 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: 

            İsim     Yerli/ithal         Ürün    Analiz Sonucu 

1          M.Hacı Ali İşl.  İthal     Soya Küspesi   Temiz 

2          Henege Tarım  İthal     Soya Küspesi   Temiz 

3          Nej Grain Ltd.  İthal     Soya Küspesi   Temiz 

4          Selgün Tic.       İthal     Kiraz    Temiz 

5          Selgün Tic.       İthal     Kayısı  Temiz 

6          SVS Tic. Ltd.   İthal     Kiraz    Temiz 

7          SVS Tic. Ltd.   İthal     Kayısı  Temiz 

8          SVS Tic. Ltd.   İthal     Elma Stk          Temiz 

9          SVS Tic. Ltd.   İthal     Çeri Domates   Temiz 

10        Nuri Ersoy Ltd. İthal     Kiraz    Temiz 

11        Nuri Ersoy Ltd. İthal     Beyaz Üzüm    Temiz 

12        Nuri Ersoy Ltd. İthal     Siyah Üzüm     Temiz 

13        Nuri Ersoy Ltd. İthal     Kayısı  Temiz 

14        Nuri Ersoy Ltd. İthal     Elma Granny Smith      Temiz 

15        Onbaşı İşl. Ltd. İthal     Kayısı  Temiz 

16        Onbaşı İşl. Ltd. İthal     Kiraz    Temiz 

17        Onbaşı İşl. Ltd. İthal     Elma Granny Smith      Temiz 

18        Onbaşı İşl. Ltd. İthal     Elma Stk          Temiz 

19        Onbaşı İşl. Ltd. İthal     Üzüm Sarı        Temiz 

20        Onbaşı İşl. Ltd. İthal     Üzüm Siyah     Temiz 

21        Halil Kasap Paz.           İthal     Üzüm Beyaz    Temiz 

22        Halil Kasap Paz.           İthal     Kayısı  Temiz 

23        Halil Kasap Paz.           İthal     Kiraz    Temiz 

24        Halil Kasap Paz.           İthal     Çeri Domates   Temiz 

25        Meraltan Ltd.   İthal     Kiraz    Temiz 

26        Köşe Tic. Ltd   İthal     Kiraz    Temiz 

27        Köşe Tic. Ltd   İthal     Kayısı  Temiz 

28        SVS Tic. Ltd.   İthal     Şeftali  Temiz 

29        SVS Tic. Ltd.   İthal     Kayısı  Temiz 

30        SVS Tic. Ltd.   İthal     Kiraz    Temiz 

31        SVS Tic. Ltd.   İthal     Armut  Temiz 

32        Erkan Gök       İthal     Kiraz    Menşeine İade 

33        Kadir Tatlıpayam         Gaziveren        Bamya Temiz 

34        Vehbi Yıldız    Mağusa Domates          Temiz 

35        Osman Yıldız   Mağusa Domates          Temiz 

36        Cengiz Mendeli Mağusa Kabak  Temiz 

37        Cengiz Mendeli Mağusa Roka    Temiz 

38        Sinan İster        Mağusa Patlıcan Temiz 

39        Hüseyin Kocabaşoğlu   Yıldırım           Böğrülce          Temiz 

40        Cahit Vudalı     Yıldırım           Kavun  Temiz 

41        Hüseyin Can    Yıldırım           Böğrülce          Temiz 

42        Ayten Kurbancı Yayla   Böğrülce          Temiz 

43        Elmas Özerman Akçay  Molehiya         Temiz 

44        Ulus Kızılyürek Akçay  Fasulye Temiz 

45        Önder  Zaim     Bostancı           Molehiya         Temiz 

46        Rüstem Portakalcı        Bostancı           Molehiya         Temiz 

47        Ahmet Çetin     Gaziveren        Dolmalık Biber Temiz 

48        Ayşe Akcan     Gaziveren        Dolmalık Biber Temiz 

49        Ahmet Çetin     Gaziveren        Maydanoz        İmha   

50        Hasan Tabak    Doğancı           Molehiya         Temiz 

51        Hüsnü Kızılgök Doğancı           Ayşe Kadın Fasülye      Temiz 

52        Mehmet Dolmacı          Lapta   Marul   Temiz 

53        Hasan Benli     Yeşiltepe          Semizotu          Temiz 

54        Caner Safel      Alsancak          Dolmalık Biber Temiz 

55        Ayşe Akcan     Gaziveren        Maydanoz        İmha   

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın Olağan Genel Kurulu bugün yapılacak04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:10
  • İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurulu bugün yapılacak04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:05
  • Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın 52. Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:55
  • Deniz: “Yanlış anlatım için özür diliyorum"04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:41
  • Erhürman: "Bu yönetim tarzıyla ne sağlık kalır ne de ekonomi!"04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:38
  • Sucuoğlu bugün Ankara’ya gidiyor04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:35
  • Pilli görevden mi alındı?04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:29
  • İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurulu bugün yapılacak04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:26
  • KTSO 34. Olağan Genel Kurulu bugün yapılacak04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:25
  • Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın Olağan Genel Kurulu bugün yapılacak04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti