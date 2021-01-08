Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 1-7 Ocak 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 15 numuneden 15 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen ürün bulunmamıştır.
Yerli ürünlerden 18 numuneden 18 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen ürün bulunmamıştır.
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