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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

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10 Aralık 2021 Cuma Tarım Dairesi Basın Bildirisi
Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

 

​Tarım Dairesi 3-9 Aralık 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 25 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlanılmıştır.

İşleyen Kardeşler Ltd ait elmada (Golden),  ( Stk) ve armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden 13 numuneden 13 temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen   ürüne rastlanılmamıştır.

 

10 Aralık  2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                      

                İsim       Yerli/ithal            Ürün     Analiz Sonucu

1             M.Hacı Ali Ltd.   İthal       Buğday (Unluk) Temiz

2             Henege Tarım    İthal       Ayçiçek Küsbesi Temiz

3             Holly Grains Ltd.               İthal       Mısır yemlik       Temiz

4             Henege Tarım    İthal       Ayçiçek küsbesi yağlı      Temiz

5             Pınarlı Tarım İşl.               İthal       Mısır Slajı            Temiz

6             Holly Grains Ltd.               İthal       Ayçiçek küsbesi yağlı      Temiz

7             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma G.S             Temiz

8             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Golden     Temiz

9             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz

10           Svs Tic. Ltd.         İthal       Armut Ank.        Temiz

11           Svs Tic. Ltd.         İthal       Çeri Domates    Temiz

12           Svs Tic. Ltd.         İthal       Elma Golden     Temiz

13           Baharyolu           İthal       Acı Pul Biber      Temiz

14           Baharyolu           İthal       Tatlı Pul Biber    Temiz

15           Svs Tic. Ltd.         İthal       Armut Ank.        Temiz

16           Svs Tic. Ltd.         İthal       Elma Stk              Temiz

17           Svs Tic. Ltd.         İthal       Elma Golden     Temiz

18           Babür Tic. Ltd.   İthal       Elma G.S             Temiz

19           Babür Tic. Ltd.   İthal       Elma Fuji             Temiz

20           İşleyen Kardeşler Ltd.    İthal       Elma Stk              Limit Üstü

21           İşleyen Kardeşler Ltd.    İthal       Elma Golden     Limit Üstü

22           İşleyen Kardeşler Ltd.    İthal       Armut Ank.        Limit Üstü

23           Cahide Kılıç         İthal       Armut S.M          Temiz

24           Cahide Kılıç         İthal       Elma Gala           Temiz

25           Cahide Kılıç         İthal       Elma Golden     Temiz

23           Fatma Karabudak            Mağusa Sivri Biber           Temiz

27           Mesut Karakuş  Mağusa Kapya Biber        Temiz

28           Hatice Fidan Balcı             Mağusa Hıyar     Temiz

29           Hatice Fidan Balcı             Mağusa Domates             Temiz

30           Veli Piri Mağusa Hıyar     Temiz

31           Cemal Pehlivanoğulları  İnönü    Pırasa    Temiz

32           Yahya Yıldız         Tatlısu   Marul    Temiz

33           Yahya Yıldız         Tatlısu   Alabaş  Temiz

34           Gülsüm Şen        Tatlısu   Fasulye(Aspro) Temiz

35           Adem Çil              Tatlısu   Patlıcan                Temiz

36           Haşim Başoğlu   Güneşköy           Domates             Temiz

37           Ekrem Civisilli     İskele    Domates             Temiz

38           Ekrem Civisilli     İskele    Glumra Temiz

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