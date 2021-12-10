Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 3-9 Aralık 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 25 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlanılmıştır.
İşleyen Kardeşler Ltd ait elmada (Golden), ( Stk) ve armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği menşeine iade edilmiştir.
Yerli ürünlerden 13 numuneden 13 temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.
10 Aralık 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 M.Hacı Ali Ltd. İthal Buğday (Unluk) Temiz
2 Henege Tarım İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
3 Holly Grains Ltd. İthal Mısır yemlik Temiz
4 Henege Tarım İthal Ayçiçek küsbesi yağlı Temiz
5 Pınarlı Tarım İşl. İthal Mısır Slajı Temiz
6 Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek küsbesi yağlı Temiz
7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma G.S Temiz
8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
9 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
10 Svs Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz
11 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
12 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
13 Baharyolu İthal Acı Pul Biber Temiz
14 Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz
15 Svs Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz
16 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
17 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
18 Babür Tic. Ltd. İthal Elma G.S Temiz
19 Babür Tic. Ltd. İthal Elma Fuji Temiz
20 İşleyen Kardeşler Ltd. İthal Elma Stk Limit Üstü
21 İşleyen Kardeşler Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü
22 İşleyen Kardeşler Ltd. İthal Armut Ank. Limit Üstü
23 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
24 Cahide Kılıç İthal Elma Gala Temiz
25 Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz
23 Fatma Karabudak Mağusa Sivri Biber Temiz
27 Mesut Karakuş Mağusa Kapya Biber Temiz
28 Hatice Fidan Balcı Mağusa Hıyar Temiz
29 Hatice Fidan Balcı Mağusa Domates Temiz
30 Veli Piri Mağusa Hıyar Temiz
31 Cemal Pehlivanoğulları İnönü Pırasa Temiz
32 Yahya Yıldız Tatlısu Marul Temiz
33 Yahya Yıldız Tatlısu Alabaş Temiz
34 Gülsüm Şen Tatlısu Fasulye(Aspro) Temiz
35 Adem Çil Tatlısu Patlıcan Temiz
36 Haşim Başoğlu Güneşköy Domates Temiz
37 Ekrem Civisilli İskele Domates Temiz
38 Ekrem Civisilli İskele Glumra Temiz
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