Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Yerli ürünlerden alınan 18 numunenin birinde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Açıklamaya göre Vadili köyünden Recep Adahan’a ait molehiya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden imha edildi.
Yerli ürünlerden alınan 18 numunenin birinde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Açıklamaya göre Vadili köyünden Recep Adahan’a ait molehiya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden imha edildi.
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