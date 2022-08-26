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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

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Tarım Dairesi haftalık ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerden alınan 43 numunenin tamamı temiz çıktı.
Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Yerli ürünlerden alınan 18 numunenin birinde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Açıklamaya göre Vadili köyünden Recep Adahan’a ait molehiya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden imha edildi.

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