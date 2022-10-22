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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı
Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 14-20 Ekim 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, analizlerde, ithal ürünlerden alınan 71 numunenin 64’ü temiz çıkarken, 7 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Onbaşı işletmeleri Ltd’ye ait Havuçlarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Halil Kasap Pazarlamaya ait Havuç ve Armutta ile Bekir Cura’ya ait Havuçta da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilirken ürünler firmaların isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.

Svs Tic. Ltd. ait Havuç ve Sultani Üzümde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerde ise 15 numunenin 15’i de temiz olup limit üstü bitki koruma ürününe rastlanılmadı.

 

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