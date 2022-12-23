  • BIST 5.454,79
  • Altın 1080.002
  • Dolar 18.6808
  • Euro 19.842
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

» »
Tarım Dairesi gıda analiz sonuçlarına göre maydanozda limit üstü kalıntıya rastlandı.
Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Tarım Dairesi 16-22 Aralık 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 21 numunede 21 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.

Yerli ürünlerde 12 numunede 11 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Mevlevi köyü sakinlerinden Birol Kırmızıdam’a ait Maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tartışma Sonucu Kavga Çıktı! Ciddi Şekilde Darp Etti23 Aralık 2022 Cuma 14:23
  • Evinde Ölü Olarak Bulundu23 Aralık 2022 Cuma 14:16
  • Polisten Ölümlü Kaza ile İlgili Açıklama Geldi!23 Aralık 2022 Cuma 14:09
  • Sahte PCR ile Çıkış Yaparken Yakalanmıştı! Karar Açıklandı23 Aralık 2022 Cuma 13:52
  • Yeşilköy'de trafik kazası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti23 Aralık 2022 Cuma 13:23
  • Maviş: Öğretmenlerimize ve Okul Yöneticilerimize Tehditler ve Baskılar Arttı23 Aralık 2022 Cuma 13:03
  • Cypfruvex, Greyfrut ve Mandora ürün alımı yapacak23 Aralık 2022 Cuma 12:35
  • DAÜ-Sen’den CTP ziyaret haberine tekzip 23 Aralık 2022 Cuma 12:20
  • Polisten Eş Zamanlı Operasyon23 Aralık 2022 Cuma 11:41
  • Adana merkezli 4 il ve KKTC’de silahlı suç örgütü operasyonunda 40 gözaltı23 Aralık 2022 Cuma 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti