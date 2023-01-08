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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

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Tarım Dairesi 30 Aralık 2022-5 Ocak 2023 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine  göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerde 15 numunede 14 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.

Onbaşı işl. Ltd ait Çeri Domatesde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine ürün menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde 21 numunenin 18 numunesi temiz olup 1 üründe tavsiye dışı, 2 üründe de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Bostancı köyünde Yoran Tarıma ait Ispanakda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

Gönendere sakinlerinden Çağan Çakıcıya ait Sarı Çarli Biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğin dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.


Tatlısu köyü sakinlerinden Adem Çil’e ait Yeşil Çarli Biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğin dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

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