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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

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Tarım Dairesi Yıldırım köyü sakini Mustafa Karagözlü’ye ait çilekte tavsiye dışı bitki koruma ürünü ve Cahit Vudalı’ya ait kapya biberde üçüncü kez limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini duyurdu.
Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi, 6-12 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan ve Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilen sonuçlara göre 18 ithal ürünün tümü temiz bulundu; limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı.

Test edilen 22 yerli ürün numunesinin 20’si temiz bulunurken, tavsiye dışı  bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Yıldırım köyü sakini Mustafa Karagözlü’ye ait çilekte tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

Yıldırım köyü sakini Cahit Vudalı’ya ait Kapya Biberde 3. alımda da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğin dolayı ürün imha edildi.

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