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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları açıklandı: Elma ve Kabak'ta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü

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İthal ürünlerden 24 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
Haftalık Gıda Analiz Sonuçları açıklandı: Elma ve Kabak'ta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü

 

 

 

Tarım Dairesi 21-27 Mayıs 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 24 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

SVS Tic. Ltd. ait armutta (S.M. , elmada (Stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade  edilmiştir.  

Yerli ürünlerden 17 numuneden 16 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanmıştır.

Çatalköy sakinlerinden Ahmet Kayım’a ait kabakta  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

 

 

 28 Mayıs 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Nej Grain Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi yağlı

Temiz

2

Çağsın Ltd.

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

3

M. Hacı Ali Ltd.

İthal

Mısır yemlik

Temiz

4

Tük

İthal

Arpa Yemlik

Temiz

5

M. Hacı Ali Ltd.

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Limit Üstü

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Limit Üstü

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

9

SVS Tic. Ltd.

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

10

Orc Foods

İthal

Armut S.M

Temiz

11

Orc Foods

İthal

Armut Deveci

Temiz

12

Orc Foods

İthal

Elma Stk.

Temiz

13

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

14

SVS Tic. Ltd.

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

15

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Yeşil Can Erik

Temiz

17

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

18

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

19

SVS Tic. Ltd.

İthal

Yeşil Erik

Temiz

20

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

21

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Granny Smith

Temiz

22

Halil Kasap Paz Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

23

Halil Kasap Paz Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

24

Halil Kasap Paz Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

25

Murat Gazioğlu

Mağusa

Domates

Temiz

23

Gülay Büyüközel

Mağusa

Semiz Otu

Temiz

27

Hüsyin Turaç

Mağusa

Semiz Otu

Temiz

28

Fatih Kocaboya

Mağusa

Hıyar

Temiz

29

Zahide Yıldırım

Mağusa

Böğrülce

Temiz

30

Hülya Yavşan

Tatlısu

Sarı Fasulye

Temiz

31

Hülya Yavşan

Tatlısu

Dolma Biber

Temiz

32

Derya Ateş

Tatlısu

Üzüm

Temiz

33

Adem Çil

Tatlısu

Fasulye

Temiz

34

Ahmet Kayım

Çatalköy

Kabak

Limit Üstü

35

Tarsan Ltd.

Arapköy

Salatalık

Temiz

36

Tarsan Ltd.

Arapköy

Sivri Biber

Temiz

37

Feramiz Pişkin

Aydınköy

Patlıcan

Temiz

38

Feramiz Pişkin

Aydınköy

Domates

Temiz

39

Feramiz Pişkin

Aydınköy

Kabak

Temiz

40

Özcan Gazelci

Akdoğan

Karpuz İh.

Temiz

41

Arnet Ltd.

M/sa

Patates ih.

Temiz

 

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