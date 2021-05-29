Haftalık Gıda Analiz Sonuçları açıklandı: Elma ve Kabak'ta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü

Tarım Dairesi 21-27 Mayıs 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 24 numuneden 22 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.
SVS Tic. Ltd. ait armutta (S.M. , elmada (Stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli ürünlerden 17 numuneden 16 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanmıştır.
Çatalköy sakinlerinden Ahmet Kayım’a ait kabakta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
28 Mayıs 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
1
Nej Grain Ltd.
İthal
Ayçiçek Küsbesi yağlı
Temiz
2
Çağsın Ltd.
İthal
Buğday ekmeklik
Temiz
3
M. Hacı Ali Ltd.
İthal
Mısır yemlik
Temiz
4
Tük
İthal
Arpa Yemlik
Temiz
5
M. Hacı Ali Ltd.
İthal
Soya Fasulyesi Küsbesi
Temiz
6
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Limit Üstü
7
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Limit Üstü
8
SVS Tic. Ltd.
İthal
Siyah Üzüm
Temiz
9
SVS Tic. Ltd.
İthal
Beyaz Üzüm
Temiz
10
Orc Foods
İthal
Armut S.M
Temiz
11
Orc Foods
İthal
Armut Deveci
Temiz
12
Orc Foods
İthal
Elma Stk.
Temiz
13
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
14
SVS Tic. Ltd.
İthal
Beyaz Üzüm
Temiz
15
SVS Tic. Ltd.
İthal
Siyah Üzüm
Temiz
16
SVS Tic. Ltd.
İthal
Yeşil Can Erik
Temiz
17
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
18
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
19
SVS Tic. Ltd.
İthal
Yeşil Erik
Temiz
20
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
21
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Granny Smith
Temiz
22
Halil Kasap Paz Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
23
Halil Kasap Paz Ltd.
İthal
Elma Gala
Temiz
24
Halil Kasap Paz Ltd.
İthal
Armut S.M
Temiz
25
Murat Gazioğlu
Mağusa
Domates
Temiz
23
Gülay Büyüközel
Mağusa
Semiz Otu
Temiz
27
Hüsyin Turaç
Mağusa
Semiz Otu
Temiz
28
Fatih Kocaboya
Mağusa
Hıyar
Temiz
29
Zahide Yıldırım
Mağusa
Böğrülce
Temiz
30
Hülya Yavşan
Tatlısu
Sarı Fasulye
Temiz
31
Hülya Yavşan
Tatlısu
Dolma Biber
Temiz
32
Derya Ateş
Tatlısu
Üzüm
Temiz
33
Adem Çil
Tatlısu
Fasulye
Temiz
34
Ahmet Kayım
Çatalköy
Kabak
Limit Üstü
35
Tarsan Ltd.
Arapköy
Salatalık
Temiz
36
Tarsan Ltd.
Arapköy
Sivri Biber
Temiz
37
Feramiz Pişkin
Aydınköy
Patlıcan
Temiz
38
Feramiz Pişkin
Aydınköy
Domates
Temiz
39
Feramiz Pişkin
Aydınköy
Kabak
Temiz
40
Özcan Gazelci
Akdoğan
Karpuz İh.
Temiz
41
Arnet Ltd.
M/sa
Patates ih.
Temiz
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