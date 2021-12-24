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Haftalık Gıda Analizi Sonuçları Açıklandı

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Haftalık Gıda Analizi Sonuçları Açıklandı
Haftalık Gıda Analizi Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 17-23 Aralık 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

 

İthal Ürünlerden 40 numuneden 36 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlanılmıştır.

Deftera Gıda’ya ait armutta ( Ankara) ve elmada( Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Köşe Tic. Ltd. ait elmada( Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Muha Sebze ve Meyve Ltd’e ait armutta ( Deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Yerli ürünlerden 12 numuneden 10 temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2  ürüne rastlanılmıştır.

Güzelyurt sakinlerinden İlker Koryürek’e ait patlıcanda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Tatlısu sakinlerinden Selahattin Bahar’a ait acı biberde  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

 

İsim       Yerli/ithal            Ürün     Analiz Sonucu

1             Deftera Gıda Ltd.             İthal       Elma Stk.             Temiz

2             Deftera Gıda Ltd.             İthal       Elma Golden     Limit Üstü

3             Deftera Gıda Ltd.             İthal       Cennet Meyvesi               Temiz

4             Deftera Gıda Ltd.             İthal       Armut Ank.        Limit Üstü

5             Halil Kasap Paz. İthal       Elma Stk.             Temiz

6             Halil Kasap Paz. İthal       Elma Golden     Temiz

7             Halil Kasap Paz. İthal       Cennet Meyvesi              Temiz

8             Köşe Tic. Ltd.     İthal       Elma Stk.             Temiz

9             Köşe Tic. Ltd.     İthal       Elma Golden     Limit Üstü

10           Köşe Tic. Ltd.     İthal       Elma Granny S. Temiz

11           Köşe Tic. Ltd.     İthal       Cennet Meyvesi              Temiz

12           Svs Tic. Ltd.         İthal       Elma Stk.             Temiz

13           Svs Tic. Ltd.         İthal       Elma Golden     Temiz

14           Svs Tic. Ltd.         İthal       Cennet Meyvesi              Temiz

15           Svs Tic. Ltd.         İthal       Ayva      Temiz

16           Svs Tic. Ltd.         İthal       Armut Deveci    Temiz

17           Svs Tic. Ltd.         İthal       Siyah Üzüm        Temiz

18           Pınarlı Tarım İşl.               İthal       Mısır Slajı            Temiz

19           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Ayva      Temiz

20           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Cennet Meyvesi              Temiz

21           Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Golden     Temiz

22           Svs Tic. Ltd.         İthal       Çeri Domates    Temiz

23           Svs Tic. Ltd.         İthal       Cennet Meyvesi              Temiz

24           Svs Tic. Ltd.         İthal       Armut Ank.        Temiz

25           Svs Tic. Ltd.         İthal       Elma Stk.             Temiz

23           Svs Tic. Ltd.         İthal       Elma Golden     Temiz

27           Bekir Cura           İthal       Çeri Domates    Temiz

28           Bekir Cura           İthal       Kök Kereviz        Temiz

29           Bekir Cura           İthal       Elma Stk.             Temiz

30           Cahide Kılıç         İthal       Ayva      Temiz

31           Cahide Kılıç         İthal       Sultani Üzüm     Temiz

32           Cahide Kılıç         İthal       Elma Stk.             Temiz

33           Cahide Kılıç         İthal       Armut Ank.        Temiz

34           Babür Tic. Ltd.   İthal       Fuji Elma             Temiz

35           Hakan Düzgün   İthal       Tatlı Toz Biber   Temiz

36           Hakan Düzgün   İthal       Acı Kırmızı Pul Biber       Temiz

37           Holly Grains Ltd.               İthal       Ayçiçek küsbesi yağlı      Temiz

38           Muha Sebze ve Meyve  İthal       Armut Deveci    Limit Üstü

39           Muha Sebze ve Meyve  İthal       Ayva      Temiz

40           Muha Sebze ve Meyve  İthal       Armut Ank.        Temiz

41           Göçer Öztüren  Akdoğan             Enginar (İh)        Temiz

42           Mehmet Özkıvanç           Akdoğan             Enginar (İh)        Temiz

43           Sadık Gürsoy     Akdoğan             Enginar (İh)        Temiz

44           Mustafa Bayramoğlu      İskele    Enginar (İh)        Temiz

45           Halil Çamuş        Cengizköy           Taze Fasulye      Temiz

46           Halil Çamuş        Cengizköy           Marul    Temiz

47           İlker Koryürek   Güzelyurt           Hıyar     Temiz

48           İlker Koryürek   Güzelyurt           Patlıcan                Limit Üstü

49           Selahattin Bahar              Tatlısu   Acı Biber              Limit Üstü

50           Adem Çil              Tatlısu   Fasulye Aspro   Temiz

51           Adem Çil              Tatlısu   Domates             Temiz

52           Adem Çil              Tatlısu   Çeri Domates    Temiz

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