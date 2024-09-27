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Haftalık Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı

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Haftalık Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı
Haftalık Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı

20-26 Eylül 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı'nda analiz edilmiştir. Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre yapılan değerlendirmede aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

  • İthal Ürünler:
    68 numunenin 60'ı temiz çıkmıştır. Limit üstü bitki koruma ürünü içeren 8 numuneye rastlanmıştır:

    • Mehmet Çelebi’ye ait siyah üzüm: Ürün, firmanın isteğiyle imha edilmiştir.
    • SVS Tic. Ltd.'e ait şeftali: Ürün menşeine iade edilmiştir.
    • Onbaşı İşl. Ltd.'e ait şeftali ve armut deveci: Ürünler menşeine iade veya imha edilecektir.
    • Halil Kasap Paz.'a ait 2 şeftali: Ürünler menşeine iade veya imha edilecektir.
    • Erol Şah’a ait susam: Ürün menşeine iade edilmiştir.
    • Bekir Cura’ya ait şeftali: Ürün menşeine iade veya imha edilecektir.

  • Yerli Ürünler:
    21 numunenin 16'sı temiz çıkmıştır. 1 numunede limit üstü, 4 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmiştir:

    • Güzelyurt sakini Fahri Keskin’e ait nar: Ürün imha edilecektir.
    • Bostancı köyü sakini Emirzade Günsel’e ait nar: Ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.
    • Yıldırım köyü sakini Mustafa Karagözlü’ye ait 3 kereviz numunesi: Ürünler imha edilmiştir.
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