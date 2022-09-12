Haftalık İtfaiye Raporu

Yangına sebep olduğu tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; anız yakılması, elektrikli aletten(kaynak makinesi) çıkan kıvılcımların yanıcı maddeleri tutuşturması ve elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise, evde kilitli kalan 3 yaşındaki çocuğun evin kapısının açılarak kurtarılması, çatı, balkon, kuyu ve araçların motor bölümünde mahsur kalan kedilerin ve kuyuya düşen oğlağın kurtarılması, etkinliklerde yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.
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