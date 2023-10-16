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Haftalık İtfaiye Raporu

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KKTC'de 09-15 Ekim 2023 dönemine ait olaylar raporu, (10) yangın ve (24) özel hizmet olayını içermektedir. Yangınlar 140,800 TL zarara neden olurken, özel hizmet olayları çeşitli acil durum görevlerini içeriyor.
Haftalık İtfaiye Raporu

09-15 Ekim 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (10) adet yangın ve (24) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 140,800 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, elektrik kaynaklı kısa devre, çalışır durumdaki lambanın ısınıp samanları tutuşturması, birbirine temas eden elektrik tellerinden atılan kıvılcımlar, çalışır durumdaki şofbenin gaz hortumunda oluşan gaz kaçağı ve söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise; şöminenin bacasında sıkışan güvercinin, trafik kazasında araçta sıkışan şahısların, araç içerisinde kilitli kalan çocuğun, araçların motor bölümlerinde, ağaçlarda ve apartman boşluğunda mahsur kalan kediler ile derin kuyuya düşen köpekler ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

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