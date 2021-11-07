Haftalık ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 30 numunede 30 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.
Yerli Ürünlerden 16 numunede 15 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
Mağusa sakinlerinden Fatma Karabudak’a ait sivri biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
Sonuçlar şu şekilde:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Unpol tic. Ltd. İthal Pirinç (yağlı) Temiz
2 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
3 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
4 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz
5 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
6 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
7 Svs Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
8 Levent San Ltd. İthal Soya Fas. Küsbesi (yemlik) Temiz
9 Holly Grains Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz
10 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz
11 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
12 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
13 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
14 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
15 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Alfonzo Üzüm Temiz
17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
18 Cahide Kılıç İthal Elma Granny Temiz
19 Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz
20 Köşe Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
21 Pınarlı Tarım İşl. İthal Mısır Slajı Temiz
22 Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz
23 Bekir Cura İthal Siyah Üzüm Temiz
24 Bekir Cura İthal Armut S.M Temiz
25 Mert Uluşan İthal Havuç Temiz
23 Svs Tic. Ltd. İthal Kivi Temiz
27 Svs Tic. Ltd. İthal Kök Kereviz Temiz
28 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma Golden Temiz
29 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
30 Fatma Karabudak İthal Hıyar Temiz
31 Fatma Karabudak Mağusa Sivri Biber Limit Üstü
32 Oktay Alp Başman Mağusa Hıyar Temiz
33 Vehbi Kabak Mağusa Beyaz sarma Temiz
34 Vehbi Kabak Mağusa Hıyar Temiz
35 Niyazi Kasman Güzelyurt Kabak Temiz
36 Niyazi Kasman Güzelyurt Patlıcan Temiz
37 Fikri Arslan Güzelyurt Şili Acı Biber Temiz
38 Duran Kılbıyık Şahinler Beyaz sarma Temiz
39 Hüseyin Yalınca Beyarmudu Domates(tarla) Temiz
40 Selma Çelik Tepebaşı Domates Temiz
41 Özal Demir Tepebaşı Domates Temiz
42 Nihat Aydın Tepebaşı Domates Temiz
43 Bulut Ekici Yeşilırmak Taze Fasulye Temiz
44 Aytül Yorulmaz Ferdağ Yeşilırmak Taze Fasulye Temiz
45 Aytül Yorulmaz Ferdağ Yeşilırmak Marul Temiz
46 Gülsen Luman Yeşilırmak Taze Fasulye Temiz
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