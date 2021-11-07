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Haftalık ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı

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Tarım Dairesi 29 Ekim-4 Kasım 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Haftalık ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 30 numunede 30 numune temiz  olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.

Yerli Ürünlerden 16 numunede 15 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Mağusa sakinlerinden Fatma Karabudak’a ait sivri biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

 

Sonuçlar şu şekilde:                                    

              İsim       Yerli/ithal           Ürün     Analiz Sonucu

1            Unpol tic. Ltd.    İthal      Pirinç (yağlı)       Temiz

2            Onbaşı İşl. Ltd.   İthal      Armut S.M         Temiz

3            Onbaşı İşl. Ltd.   İthal      Çeri Domates    Temiz

4            Onbaşı İşl. Ltd.   İthal      Red Globe Üzüm             Temiz

5            Svs Tic. Ltd.        İthal      Siyah Üzüm        Temiz

6            Svs Tic. Ltd.        İthal      Sultani Üzüm     Temiz

7            Svs Tic. Ltd.        İthal      Armut S.M         Temiz

8            Levent San Ltd.  İthal      Soya Fas. Küsbesi (yemlik)           Temiz

9            Holly Grains Ltd.              İthal      Soya Küsbesi      Temiz

10          Halil Kasap Paz. İthal      Armut Deveci    Temiz

11          Halil Kasap Paz. İthal      Elma Golden      Temiz

12          Svs Tic. Ltd.        İthal      Sultani Üzüm     Temiz

13          Svs Tic. Ltd.        İthal      Siyah Üzüm        Temiz

14          Svs Tic. Ltd.        İthal      Çeri Domates    Temiz

15          Svs Tic. Ltd.        İthal      Elma Golden      Temiz

16          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal      Alfonzo Üzüm    Temiz

17          Onbaşı İşl. Ltd.   İthal      Çeri Domates    Temiz

18          Cahide Kılıç         İthal      Elma Granny      Temiz

19          Cahide Kılıç         İthal      Elma Stk.            Temiz

20          Köşe Tic. Ltd.     İthal      Sultani Üzüm     Temiz

21          Pınarlı Tarım İşl. İthal      Mısır Slajı            Temiz

22          Bekir Cura          İthal      Elma Stk.            Temiz

23          Bekir Cura          İthal      Siyah Üzüm        Temiz

24          Bekir Cura          İthal      Armut S.M         Temiz

25          Mert Uluşan      İthal      Havuç   Temiz

23          Svs Tic. Ltd.        İthal      Kivi        Temiz

27          Svs Tic. Ltd.        İthal      Kök Kereviz        Temiz

28          Deftera Gıda Ltd.             İthal      Elma Golden      Temiz

29          Deftera Gıda Ltd.             İthal      Elma Stk.            Temiz

30          Fatma Karabudak           İthal      Hıyar     Temiz

31          Fatma Karabudak           Mağusa Sivri Biber           Limit Üstü

32          Oktay Alp Başman          Mağusa Hıyar     Temiz

33          Vehbi Kabak      Mağusa Beyaz sarma      Temiz

34          Vehbi Kabak      Mağusa Hıyar     Temiz

35          Niyazi Kasman   Güzelyurt           Kabak    Temiz

36          Niyazi Kasman   Güzelyurt           Patlıcan               Temiz

37          Fikri Arslan         Güzelyurt           Şili Acı Biber       Temiz

38          Duran Kılbıyık    Şahinler              Beyaz sarma      Temiz

39          Hüseyin Yalınca Beyarmudu        Domates(tarla) Temiz

40          Selma Çelik        Tepebaşı            Domates            Temiz

41          Özal Demir         Tepebaşı            Domates            Temiz

42          Nihat Aydın        Tepebaşı            Domates            Temiz

43          Bulut Ekici          Yeşilırmak          Taze Fasulye      Temiz

44          Aytül Yorulmaz Ferdağ   Yeşilırmak          Taze Fasulye      Temiz

45          Aytül Yorulmaz Ferdağ   Yeşilırmak          Marul    Temiz

46          Gülsen Luman   Yeşilırmak          Taze Fasulye      Temiz

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