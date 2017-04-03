Haftalık trafik bilançosu

Ülke genelinde geçen hafta meydana gelen 44 trafik kazasında 17 kişi yaralanırken, toplam 246 bin 700 TL’lik hasar tespit edildi.

Polis basın bülteninde 27 Mart-2 Nisan tarihlerini kapsayan trafik verilerine göre, 21’i Lefkoşa’da, 9’u Gazimağusa’da, 9’u Girne’de, 4’ü Güzelyurt’ta ve 1’i de İskele’de meydana gelen 44 kazadan 14’ü yaralanma, 30’u da hasarla sonuçlandı.

Kazalardan 14’ü süratli araç kullanmak, 12’si kavşakta durmamak, 8’i yakın takip, 5’i dikkatsiz sürüş yapmak ve 5’i de diğer etkenlerden kaynaklanıyor. Toplam hasar miktarı 246 bin 700 TL olarak açıklandı.

7 BİN 321 SÜRÜCÜ KONTROL EDİLDİ

Öte yandan polis geçen haftaki trafik kontrollerinde toplam 7 bin 321 sürücüyü kontrol etti ve bin 162’siyle ilgili ileri işleme gitti.

Aleyhinde işlem yapılan sürücülerin 218’inin süratli araç kullanmaktan, 263’ünün seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan, 141’inin trafik levha ve işaretlerine uymamaktan rapor edildiği kaydedildi.

Sürücülerin 42’si sigortasız veya kapsamı dışında, 37’si sürüş ehliyetsiz, 32’si alkollü, 32’si seyrüsefer ruhsatsız, 23’ü trafik ışıklarına uymadan, 15’i muayenesiz ve 11’i 2B’ özel işletme izinsiz araç kullanmaktan rapor edildi.

Rapor edilen diğer sürücülerin ihlal ettiği trafik kuralları şöyle sıralandı:

“9’u tehlikeli sürüş yapmak, 9’u ‘A’ yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 8’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 7’si dikkatsiz sürüş yapmak, 7’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 306’sı ise diğer trafik suçları.”