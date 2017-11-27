Haftalık trafik bilançosu: 70 kaza, 22 yaralı

Ülkede son bir haftada 70 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 22 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 20 – 26 Kasım arasında 70 trafik kazası yaşandı. Bu kazalardan, 16’sı yaralanmayla 54’ü hasarla sonuçlandı. Kazalar sonucu 22 kişi yaralandı.

Kazaların 19’u süratli araç kullanmak, 17’si yakın takip, 15’i kavşakta durmamak, 12’si dikkatsiz sürüş nedeniyle meydana geldi.

Kazalarda toplam 435 bin 350 TL’lik hasar oldu.

Kazaların 26’sı Lefkoşa’da, 17’si Gazimağusa’da, 19’u Girne’de, 4’ü Güzelyurt’ta, 4’ü İskele’de gerçekleşti.

TRAFİK KONTROLLERİ

Öte yandan aynı tarihlerde, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 700 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 646’sı ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 155’i süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 18’i dikkatsiz sürüş yapmak, 45’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 28’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 26’sı alkollü araç kullanmak, 83’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 59’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 9’u muayenesiz araç kullanmak, 31’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 26’sı “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ve 152’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.