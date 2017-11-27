 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.944
  • Altın 162,626
  • Dolar 3,9049
  • Euro 4,6654
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAEn son Anastasiadis'le görüşmüştü: Lübnan Başbakanı istifasını askıya aldı

Haftalık trafik bilançosu: 70 kaza, 22 yaralı

» »
Haftalık trafik bilançosu: 70 kaza, 22 yaralı
Ülkede son bir haftada 70 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 22 kişi yaralandı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 20 – 26 Kasım arasında 70 trafik kazası yaşandı. Bu kazalardan, 16’sı yaralanmayla 54’ü hasarla sonuçlandı. Kazalar sonucu 22 kişi yaralandı. 
Kazaların 19’u süratli araç kullanmak, 17’si yakın takip, 15’i kavşakta durmamak, 12’si dikkatsiz sürüş nedeniyle meydana geldi. 
Kazalarda toplam 435 bin 350 TL’lik hasar oldu.
Kazaların 26’sı Lefkoşa’da, 17’si Gazimağusa’da, 19’u Girne’de, 4’ü Güzelyurt’ta, 4’ü İskele’de gerçekleşti.

TRAFİK KONTROLLERİ

Öte yandan aynı tarihlerde, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 700 araç sürücüsü kontrol edildi.
Kontrol edilen araç sürücülerinin 646’sı ile ilgili ileri işleme gidildi. 
Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 155’i süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 18’i dikkatsiz sürüş yapmak, 45’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 28’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 26’sı alkollü araç kullanmak, 83’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 59’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 9’u muayenesiz araç kullanmak, 31’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 26’sı “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ve 152’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Haftalık trafik bilançosu: 70 kaza, 22 yaralı27 Kasım 2017 Pazartesi 13:26
  • Selvilitepe’ye 24 saatte 69 kg yağış düştü27 Kasım 2017 Pazartesi 13:25
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar 27.11.201727 Kasım 2017 Pazartesi 12:24
  • “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi” verildi27 Kasım 2017 Pazartesi 12:01
  • Kanatlı: Burhan Nalbantoğlu Hastanesi kapatılacak!27 Kasım 2017 Pazartesi 11:54
  • TDP'de aday sıralaması belli oldu27 Kasım 2017 Pazartesi 01:09
  • YDP milletvekili adaylarını belirledi26 Kasım 2017 Pazar 16:23
  • DP'den istifa ettiler26 Kasım 2017 Pazar 15:48
  • TDP'de aday sıralaması bugün belirleniyor26 Kasım 2017 Pazar 14:13
  • Pile muhtarları: “Biz Pile’de barış istiyoruz”26 Kasım 2017 Pazar 13:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti