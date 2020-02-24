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Haftalık Trafik Raporları

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Haftalık Trafik Raporları
Haftalık Trafik Raporları

17 – 23 Şubat 2020 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde
yapılan trafik kontrollerinde,

toplam 6465 araç sürücüsü kontrol edilmiştir.
Kontrol edilen araç sürücülerinin

794’ü ile ilgili ileri işleme gidilmiştir.
Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin;

226’sı süratli araç kullanmak, 6’sı
tehlikeli sürüş yapmak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 96’sı seyrüsefer ruhsatsız
araç kullanmak, 15’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 10’u alkollü araç
kullanmak,

125’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 1’i emniyet
kemersiz araç kullanmak, 95’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik
ışıklarına uymamak,

27’si muayenesiz araç kullanmak, 20’si sigortasız veya
kapsamı dışında araç kullanmak,

9’u  yol kullanma izinsiz araç kullanmak,
 

1’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak,

2’si koruyucu miğfer başlıksız
motosiklet kullanmak ve

142’si diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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