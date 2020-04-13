Haftalık trafik raporu: 12 kaza, 1 yaralı

Polis Basın Bülten’inde yapılan açıklamaya göre 6 – 12 Nisan tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 12 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 1’i yaralanmayla ve 11’i hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazada 1 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (6), dikkatsiz sürüş yapmak (4), kavşakta durmamak (1) ve diğer etkenler (1) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 99 bin 750 TL’dir.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: 3

Gazimağusa: 6

Girne: 0

Güzelyurt: 1

İskele: 2