  • BIST 120.119
  • Altın 163,442
  • Dolar 3,7818
  • Euro 4,6759
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 95 ölü

Haftalık trafik raporu

» »
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu

22 – 28 Ocak 2018 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 55 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan, 1’i ölümle, 9’u yaralanmayla ve 45’i hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle neticelenen kazalarda, 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 15 kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri süratli araç kullanmak (18), kavşakta durmamak (16), yakın takip (12), dikkatsiz sürüş yapmak (6) ve diğer etkenler (3) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 330.400.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

Lefkoşa : 22

Gazimağusa : 7

Girne : 17

Güzelyurt : 6

İskele : 3

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 417 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kemal Dürüst'e manevi tazminat davası29 Ocak 2018 Pazartesi 15:53
  • Meclis Genel Kurulu bugün 2. toplantısını yaptı29 Ocak 2018 Pazartesi 13:36
  • Hükümeti kurma çalışmaları devam ediyor29 Ocak 2018 Pazartesi 12:12
  • YDP PM salı günü toplanacak29 Ocak 2018 Pazartesi 11:49
  • Haftalık trafik raporu29 Ocak 2018 Pazartesi 11:41
  • Meclis bugün ikinci toplantısını yapıyor29 Ocak 2018 Pazartesi 10:39
  • Trafik kurallarını öğrenmeden yola çıkıyorlar29 Ocak 2018 Pazartesi 10:01
  • Suç önleme politikamız yok29 Ocak 2018 Pazartesi 09:55
  • Emitt Fuarı'nda Kuzey Kıbrıs standı ikinci kez birincilik ödülü aldı29 Ocak 2018 Pazartesi 09:27
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!29 Ocak 2018 Pazartesi 08:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti