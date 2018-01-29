Haftalık trafik raporu

22 – 28 Ocak 2018 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 55 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan, 1’i ölümle, 9’u yaralanmayla ve 45’i hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle neticelenen kazalarda, 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 15 kişi yaralanmıştır.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri süratli araç kullanmak (18), kavşakta durmamak (16), yakın takip (12), dikkatsiz sürüş yapmak (6) ve diğer etkenler (3) yer almıştır.
Kazalarda toplam hasar miktarı 330.400.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.
Lefkoşa : 22
Gazimağusa : 7
Girne : 17
Güzelyurt : 6
İskele : 3
Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 417 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
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