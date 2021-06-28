Haftalık Trafik Raporu!!

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 56 trafik kazasında 21 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 21-27 Haziran tarihleri arasında meydana gelen kazaların 13’ü yaralanmayla, 43’ü hasarla sonuçlanırken, neden oldukları toplam hasar miktarı da 648 bin 140 TL oldu.
Kazaların 25’i Lefkoşa, 15’i Gazimağusa, 7’si Girne, 6’sı Güzelyurt ve 3’ü de İskele’de gerçekleşti.
Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 817 trafik suçu rapor edildi.
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