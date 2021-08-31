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Haftalık Trafik Raporu!!

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Haftalık Trafik Raporu!!
Haftalık Trafik Raporu!!

23 Ağustos - 29 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (44) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (1) ölümle, (14) yaralanmayla ve (29) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (14) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (17) , dikkatsiz sürüş yapmak (9), kavşakta durmamak (6), yakın takip (7) ve diğer etkenler (5)  yer almıştır.

         Kazalarda toplam hasar miktarı           586.900 TL'dir.  Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

Lefkoşa            : 13

Gazimağusa    : 9

Girne                : 12

Güzelyurt        : 2

İskele                : 8

23 Ağustos - 29 Ağustos 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6730 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 902 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;

Sürat ( 294 ) , Tehlikeli Sürüş ( 7 ), Dikkatsiz Sürüş ( 20 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 50 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 12 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 20 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 153 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 133 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 6 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 10 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 25 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 6 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada

Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 159 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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