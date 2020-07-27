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Haftalık trafik raporu: 3 ölü, 14 yaralı

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Haftalık trafik raporu: 3 ölü, 14 yaralı
Haftalık trafik raporu: 3 ölü, 14 yaralı

KKTC’de son bir haftada 3’ü ölümle, 14’ü yaralanmayla sonuçlanan 49 trafik kazası meydana geldi.

Polis haftalık trafik raporuna göre, 20-26 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarında 765 bin 207 TL’lik maddi hasar oluştu.

 Kaza sebepleri ise; süratli araç kullanmak (14), dikkatsiz sürüş yapmak (11), kavşakta durmamak (9), yakın takip (9) ve diğer etkenler (6) olarak sıralandı.

Dönem içerisinde Lefkoşa ve Gazimağusa’da 15’er, Girne’de 12, Güzelyurt’ta 4ve İskele’de 3 kaza gerçekleşti.

 Öte yandan aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde kontrol edilen 7 bin 442 araç sürücüsünden  699’u ile ilgili ileri işlem yapıldı.

İşlenen trafik suçlarının dağılımı şöyle:
“Sürat ( 210 ) , tehlikeli sürüş ( 17 ), dikkatsiz sürüş ( 21 ), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ( 27 ), s/ehliyetsiz araç kullanmak ( 27 ), alkollü araç kullanmak ( 26 ), seyir halinde iken cep telofonu ile konuşmak ( 96 ), trafik levha ve işaretlerine uymamak ( 41 ), trafik ışıklarına uymamak ( 4 ), muayenesiz araç kullanmak ( 7 ), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak ( 37 ), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak ( 4 ), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak ( 1 ), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ( 7 ), takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 173 diğer trafik suçları”

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