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Haftalık trafik raporu

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5 Eylül - 11 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (76) adet trafikkazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (20) yaralanmayla ve (56) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (25) kişi yaralanmıştır.
Haftalık trafik raporu

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (23) , dikkatsiz sürüş yapmak (18), kavşakta durmamak (12), yakın takip (10) ve diğer etkenler (13) yer almıştır.

 

 

 

Kazalarda toplam hasar miktarı 2,810,700TL TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyledir;

 

Lefkoşa

:

29

Gazimağusa

:

12

Girne

:

26

Güzelyurt

:

4

İskele

:

5

5 Eylül -

11 Eylül 2022    tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kont-

 

rolleri sonucu, toplam 10510 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 1015 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;

 

Sürat ( 174 ) , Tehlikeli Sürüş ( 6 ), Dikkatsiz Sürüş ( 36 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 144 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 6 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 23 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 176 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 104 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 95 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 40 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 49 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 14 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 10 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 5 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 4 ) ve 125 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

 

PGM - BASIN SUBAYLIĞI

 

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