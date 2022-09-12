Haftalık trafik raporu

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (23) , dikkatsiz sürüş yapmak (18), kavşakta durmamak (12), yakın takip (10) ve diğer etkenler (13) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 2,810,700TL TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyledir;

Lefkoşa : 29 Gazimağusa : 12 Girne : 26 Güzelyurt : 4 İskele : 5 5 Eylül - 11 Eylül 2022 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kont-

rolleri sonucu, toplam 10510 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 1015 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;

Sürat ( 174 ) , Tehlikeli Sürüş ( 6 ), Dikkatsiz Sürüş ( 36 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 144 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 6 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 23 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 176 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 104 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 95 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 40 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 49 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 14 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 10 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 5 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 4 ) ve 125 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.