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Haftalık Trafik Raporu: 57 Kaza, 20 Yaralı

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Haftalık Trafik Raporu: 57 Kaza, 20 Yaralı
Haftalık Trafik Raporu: 57 Kaza, 20 Yaralı

KKTC’de son bir haftada 57 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 20 kişi yaralandı, 

Haftalık Trafik Raporu’na göre, 21-27 Şubat arasındaki kazaların sebepleri; “süratli araç kullanmak (19) , dikkatsiz sürüş yapmak (14), kavşakta durmamak (11), yakın takip (8) ve diğer etkenler (5)” olarak sıralandı.

Kazaların 19’u Girne, 17’si Lefkoşa, 14’ü Gazimağusa, 5’i İskele ve 2’si de Güzelyurt’ta meydana geldi. 

1116 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE IŞLEM

Diğer yandan aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 6 bin 372 araç sürücüsünden bin 116’sı ile ilgili ileri işlem yapıldı.

Denetimlerde kayda geçen trafik suçları arasında ilk 3 sırayı sürat (275), seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak, (186) ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (132) aldı.

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