Haftalik Trafik Raporu: 63 trafik kazasında 32 kişi yaralandı

06 - 12 Mayıs 2019 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 63 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan, 20’si yaralanmayla ve 43’ü hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 32 kişi yaralandı.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (18), kavşakta durmamak (15), yakın takip (12), dikkatsiz sürüş yapmak (8) ve diğer etkenler (10) yer aldı.
Kazalarda toplam hasar miktarı 525.500.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa : 21
Gazimağusa : 18
Girne : 16
Güzelyurt : 2
İskele : 6
Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 213 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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