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Haftalık trafik raporu: 66 kaza, 12 yaralı

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KKTC’de son bir hafta içerinde 66 trafik kazası gerçekleşirken, bu kazalarda 12 kişi yaralandı.
Haftalık trafik raporu: 66 kaza, 12 yaralı

23-29 Eylül tarihlerini kapsayan Haftalık Polis Trafik Raporu’na göre,  kazalarda 523 bin 200 TL’lik maddi hasar oluştu.

Kazalar; süratli araç kullanmak (21), kavşakta durmamak (18), yakın takip (12), dikkatsiz sürüş yapmak (8) ve diğer etkenlerden  (7) kaynaklandı.

Kazaların 22’si Gazimağusa, 20’si Lefkoşa, 18’i Girne, 3’ü Güzelyurt, 3’ü de İskele’de meydana geldi.
 
Öte yandan aynı dönem içerisinde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde kontrol edilen 8 bin 544 araç sürücüsünden bin 60’ı ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 146’sı süratli araç kullanmak, 13’ü tehlikeli sürüş yapmak, 28’i dikkatsiz sürüş yapmak, 150’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 24’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 24’ü alkollü araç kullanmak, 139’u seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 162’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 35’i muayenesiz araç kullanmak, 50’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 34’ü "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 244’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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